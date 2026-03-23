Schara abre una nueva fase de crecimiento con la ampliación de su catálogo en Alimentaria

La empresa de salchicas Schara ha anunciado en la feria Alimentaria 2026 una ampliación estratégica de su catálogo que refuerza su plan de crecimiento en el mercado español, con la reciente alianza estratégica con el grupo líder alemán Premium Food Group (PFG) para entrar en nuevas categorías y formatos que amplían su alcance comercial.

Bajo el lema 'Salchichas de Altura', la marca reivindica la calidad de mano maestra (Von Meisterhand) de sus productos. En su línea más clásica y tradicional, presenta nuevas variedades de salchichas con queso y, por primera vez, de pollo.

En su categoría principal presenta innovaciones en tipología y en gama. Destaca el lanzamiento de su gama Hot Dog 'American style, German quality', con las cuatro nuevas variedades clásico, pollo, picante y queso, orientada al consumo rápido.

Además, destaca la incorporación de formatos de conservación (latas y frascos de vidrio) que permiten mejorar la vida útil del producto, optimizar la logística y facilitar su desarrollo en canales como horeca y mercados Internacionales con mayor aceptación de este tipo de conservas.

En un contexto en el que los hábitos de consumo evolucionan hacia propuestas más flexibles, con mayor peso del consumo rápido, la conveniencia y los platos preparados, la compañía da un paso adelante para adaptar su modelo a estas nuevas dinámicas, apoyándose en una estructura industrial reforzada.

En este sentido, Schara presenta una nueva línea de platos preparados listos para calentar, con referencias como currywurst, codillo, pulled pork, pulled chicken, schnitzel o costillas, una categoría que mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en España.

La CEO la compañía, Sabine Schara, manifestó en un comunicado que "esta evolución responde a un cambio estructural en el mercado". "El consumidor busca soluciones más ágiles, pero sigue valorando la calidad y el origen del producto. En este contexto Schara puede ofrecer sus estándares de calidad alemana en productos pensados para estos nuevos hábitos", dijo.

Además de reforzar su presencia en el mercado, con este movimiento, la compañía abre nuevas oportunidades en el ámbito profesional y en canales de consumo. "Estamos trasladando nuestra forma de entender la calidad a nuevos momentos de consumo. Esto nos permite crecer, diversificar y llegar a nuevos públicos sin perder la esencia de la marca", añadió.

La empresa informó de que este desarrollo del portfolio se enmarca en la nueva etapa de la compañía, orientada a aumentar su capacidad de crecimiento, diversificar su actividad y consolidar su posicionamiento en el segmento de productos cárnicos de calidad, tanto en el mercado español como el internacional. "Las novedades presentadas en esta edición de Alimentaria nos permiten concretar esta nueva fase de crecimiento y acercar nuestra propuesta a más ocasiones de consumo, más mercados y más tipos de producto", concluyó Sabine Schara.