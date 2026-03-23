Schara firma una alianza estratégica con su principal socio industrial para impulsar su plan de crecimiento

La alianza se articula mediante una colaboración estratégica e industrial en la que participan ambos socios y que estará liderada por Sabine Schara como consejera delegada.

En la nueva estructura, Schara aportará su marca y conocimiento de producto, su fondo de comercio y su posición de liderazgo en salchichas de calidad en el mercado español, mientras que PFG aportará su capacidad productiva y visión estratégica. La alianza permitirá ampliar el porfolio con algunas novedades que se presentarán a partir de la semana que viene en Alimentaria.

Esta alianza estratégica representa un paso significativo en la colaboración que Schara y PFG iniciaron en 2023, cuando la compañía con sede en Barcelona se vio imposibilitada para continuar la producción en sus instalaciones. La familia Tönnies desempeñó un papel clave para garantizar la continuidad industrial de Schara en su principal categoría de producto: las salchichas. Desde entonces, la relación entre ambas compañías ha evolucionado de forma fluida, respaldada por una fuerte afinidad entre las dos empresas.

Tanto Schara como PFG comparten la misma visión empresarial, situando la máxima calidad del producto para el consumidor, la tradición charcutera alemana y la sostenibilidad del modelo de empresa familiar —entendido como generador de valor industrial y social— en el centro de su estrategia.

El acuerdo permite a Schara mantener el control de su producción, garantizando la consistencia del producto y la coherencia de la marca. Asimismo, refuerza la capacidad industrial de Schara para respaldar sus planes de expansión desde su posición de liderazgo en el segmento de salchichas de calidad, preservando el ADN artesanal que ha definido la marca durante más de 70 años.