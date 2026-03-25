Iberdrola y CaixaBank marcan la referencia en percepción corporativa del Ibex 35

Iberdrola y CaixaBank encabezan el ranking de percepción corporativa (CXM, Corporate Execution Metric) del Ibex 35, según el análisis semanal multimodelo elaborado por RepIndex.ai correspondiente al periodo 16-22 de marzo, que mide cómo seis sistemas de inteligencia artificial generativa (ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini, Grok, Perplexity AI y Qwen) evalúan la percepción algorítmica del principal índice bursátil español.

El informe sitúa a Iberdrola en primera posición con una mediana CXM de 72 puntos, seguida de CaixaBank (71), Banco Santander (68) y un empate entre Ferrovial y Enagás (67). Sin embargo, la diferencia entre el primero y el quinto es de apenas cinco puntos, lo que refleja una elevada competencia en términos de reputación corporativa algorítmica.

El principal hallazgo del estudio es la alta volatilidad en la percepción entre modelos de inteligencia artificial, con divergencias que alcanzan hasta 29 puntos sobre una misma compañía en la misma semana. El caso de Banco Santander ilustra esta disparidad: mientras Perplexity AI le asigna una puntuación de 84, ChatGPT la reduce a 55, evidenciando diferencias sustanciales en los criterios de evaluación.

Según RepIndex.ai, estas divergencias responden a la distinta naturaleza de los modelos. Las IA con acceso a datos de mercado en tiempo real, como Perplexity AI o Grok, tienden a valorar positivamente indicadores como recompras de acciones, evolución bursátil o guidance. En cambio, modelos basados en corpus histórico, como ChatGPT o DeepSeek, aplican criterios más exigentes vinculados a la disponibilidad de informes regulatorios recientes y documentación oficial.

"La diversidad de criterios entre modelos de inteligencia artificial evidencia que la reputación corporativa ha dejado de ser unívoca para convertirse en un sistema poliédrico, donde cada IA interpreta la ejecución empresarial desde lógicas, fuentes y temporalidades distintas. Este nuevo entorno hace imprescindible profundizar en el funcionamiento de cada modelo para diseñar una gestión personalizada de la narrativa corporativa, capaz de garantizar un posicionamiento algorítmico coherente, alineado con los objetivos estratégicos de cada compañía y sostenible en el tiempo", afirmó Carlota Turci, COO de RepIndex.ai.

El análisis revela además que, pese a la dispersión en CXM, el Ibex 35 mantiene un nivel elevado en términos de estabilidad reputacional agregada (CEM, Corporate Equilibrium Metric, 92), lo que descarta la existencia de crisis reputacionales relevantes en el conjunto del índice de BME. Sin embargo, persiste una debilidad estructural en el SIM (Source Integrity Metric, 36), indicador que mide la autoridad, trazabilidad y consistencia de las fuentes utilizadas por los modelos.

Ante este contexto, Turci señaló que "RepIndex.ai recomienda a las compañías cotizadas publicar datasets bursátiles estructurados (CSV, Comma-Separated Values, y JSON-LD, JavaScript Object Notation for Linked Data) con frecuencia semanal, con el objetivo de reducir la volatilidad perceptual entre modelos y mejorar la consistencia del relato corporativo en el ecosistema de inteligencia artificial"; y añade que "ninguna estrategia de posicionamiento corporativo en la era de la inteligencia artificial será sostenible sin reforzar la base documental y la autoridad de fuentes, principal debilidad estructural detectada en el conjunto del mercado español".

El informe semanal constituye el primer análisis multimodelo de ejecución corporativa del Ibex 35, y pone de manifiesto que la percepción algorítmica de las compañías —cada vez más relevante para inversores y analistas— no es homogénea, sino que depende del tipo de inteligencia artificial consultada y de las fuentes de información que alimentan cada sistema.

En este contexto, expertos en reputación corporativa apuntan que las compañías del Ibex 35 deberán avanzar hacia modelos integrados de gestión reputacional algorítmica, incorporando capacidades especializadas que conecten relación con inversores y comunicación corporativa, ante un entorno donde la interpretación de los datos por parte de las IA se convierte en un nuevo factor crítico de mercado.