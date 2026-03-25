El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga de 48 horas, programada para este jueves y viernes, que afectará a la plantilla de DHL Supply Chain en Sevilla. En concreto, los paros tendrán lugar en los centros logísticos que prestan servicio a la factoría de Heineken, conocida por su marca Cruzcampo, situados en las localidades de Mairena del Alcor y Dos Hermanas.

La principal motivación de esta protesta radica en lo que la organización sindical describe como "casi dos décadas de estancamiento económico". Según ha explicado la entidad a través de un comunicado oficial recogido por EFE, los trabajadores sufren "una prolongada congelación de sus emolumentos, ya que la compañía se ha limitado estrictamente a aplicar las subidas mínimas estipuladas en el convenio provincial".

Esta política empresarial, denuncian los representantes de los trabajadores, se ha llevado a cabo "sin realizar mejoras propias que reconozcan la especialización y el esfuerzo de la plantilla".

Desde el comité de huelga amenazan con que el paro podría provocar problemas en la distribución de cerveza en los almacenes en plena campaña de Semana Santa y Feria de Sevilla, por lo que exigen a la empresa que retome las negociaciones para evitar una mayor afectación al servicio.

Más allá de la mera actualización de las retribuciones, el comité de empresa pide la firma de un acuerdo colectivo integral.

Entre las demandas específicas destaca la regularización del plus de carretillero, de manera que se ajuste a la categoría efectivamente desempeñada en las naves industriales. Asimismo, exigen la implementación de un sistema único y transparente de incentivos económicos que equipare a la plantilla con los capataces y el personal de dirección.

En el ámbito de los horarios y la conciliación, los representantes laborales reclaman la creación de un plus específico que compense el trabajo en el denominado cuarto turno y en otros sistemas rotatorios. A esto se suma la exigencia de garantizar el derecho a disfrutar de al menos tres semanas ininterrumpidas de vacaciones estivales.