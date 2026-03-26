Murtra asegura que Telefónica aspira a ser una de las mejores telecos del mundo

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido que la compañía se ha marcado el reto de ser una de las mejores 'telcos' de Europa en 2030 y del mundo en 2035, en los mercados en los que opere, al tiempo que ha avanzado que la firma quiere incorporar nuevos perfiles que le ayuden a potenciar su consejo, adaptados a los nuevos objetivos que persigue, con experiencia internacional y en tecnología digital.

"En Telefónica nos hemos marcado un reto que va a definir nuestra estrategia en los próximos años. En Telefónica asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales", ha subrayado Murtra este jueves en su discurso en la junta general ordinaria de accionistas, que se ha celebrado en Madrid.

El reto pasa por "ser una de las mejores 'telcos' de Europa en 2030 y ser una de las mejores 'telcos' del mundo en 2035". "Con este objetivo, queremos transformar la compañía de forma integral", ha indicado Murtra.

Incorporación de nuevos perfiles

En referencia a los órganos de gobierno de la compañía, el presidente de Telefónica ha señalado que la firma quiere incorporar nuevos perfiles que le ayuden a potenciar su consejo.

"Quiero agradecer a los consejeros salientes su dedicación, compromiso y labor realizada en el ejercicio de sus cargos. La buena gobernanza no es un requisito formal. Es la base de la confianza de nuestros grupos de interés", ha comentado en referencia a la salida del consejero José María Abril, representante de BBVA, quien dejará el consejo de administración de la 'teleco' tras 19 años formando parte de él.

Abril, vicepresidente y consejero dominical en representación de BBVA, ha formado parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007, cuyo mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta junta.

"Alineados con las prácticas de buen gobierno, hemos reforzado la presencia de mujeres y consejeros independientes en nuestro consejo de administración. Desde la última junta general de accionistas, en abril del año pasado, se han incorporado al consejo de administración como consejeros independientes Ana Martínez, Mónica Rey y César Mascaraque, cuya ratificación solicitamos a esta junta general de accionistas", ha explicado.

Con todo, se ha referido a que el consejo de administración ha acordado proponer a esta junta general de accionistas el nombramiento de la empresaria australiana Jane Thompson como consejera independiente.

"Telefónica es una compañía extraordinaria"

Murtra ha explicado que "para transformar una compañía primero hay que analizarla con profundidad". "Eso fue lo primero que hicimos. Confirmamos algo indiscutible: Telefónica es una compañía extraordinaria. Líder en dos de nuestros cuatro mercados core. Con infraestructuras avanzadas y sólidas. Pioneros en estrategia de convergencia", ha celebrado el presidente de la 'teleco'.

Si bien, ha indicado que la empresa identificó lo que debía corregir, refiriéndose a la "complejidad organizativa, la lentitud en ejecución, la escasa flexibilidad financiera, la presión estructural en costes, la aversión a tomar decisiones difíciles". "Transformar exige claridad. Claridad implica decidir", ha destacado.

También ha anotado que el mundo vive un "vertiginoso" cambio derivado del creciente impacto de la tecnología a todos los niveles, en especial de la inteligencia artificial (IA).

"Telefónica formará parte de este cambio. Debemos estar enfocados y nunca dedicarnos a cazar sombras en un día soleado. Nos enfrentamos a nuevos desafíos, pero también se generan oportunidades que debemos aprovechar. No seguimos el viento: ajustamos las velas. España, Europa y el mundo están en plena transformación", ha indicado.