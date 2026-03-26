Prosegur celebra el 50 aniversario con más del 30% de su facturación total impulsada ya por la innovación tecnológica

Prosegur celebra el 50 aniversario desde su fundación en 1976. La compañía española destacó que en este medio siglo ha acometido una profunda transformación de su modelo de negocio tradicional, basado en la seguridad física y el transporte de valores, y ha pasado a ser una multinacional de más de 180.000 empleados, cerca de 50.000 en Europa, más de 100.000 en Latinoamérica y alrededor de 30.000 en el resto del mundo, con presencia en 36 países de los cinco continentes.

El negocio de Prosegur comprende actividades tan diversas como la seguridad en grandes eventos, la videovigilancia, los sistemas de drones, la puesta en marcha del concepto de Seguridad Híbrida -apoyada en una extensa red única de centros inteligentes de operaciones (iSOC) desplegados en 14 países de Asia, EEUU., Europa y Latinoamérica- o la ciberseguridad, entre otras.

También, la gestión completa del ciclo del efectivo, los nuevos productos de transformación, la aportación de valor a los procesos de negocio, el transporte internacional de valores y los criptoactivos. Más allá de ello, la compañía también abarca la industria de las alarmas -con sistemas innovadores con el foco en el vídeo y la IA-, pasando por la robótica aplicada en la prestación de servicios en la industria aseguradora y financiera, con el desarrollo de software propio específico.

La compañía inició su actividad de vigilancia en 1976 dando servicio a grandes superficies, centrales eléctricas e instalaciones industriales. En 1987 se convirtió en la primera empresa de su sector en cotizar en la Bolsa de Madrid, y en 1992 puso en marcha la división de alarmas, que se sumó a los negocios de Vigilancia y Transporte de Fondos.

En 2011, Prosegur aceleró su internacionalización, entrando en el mercado alemán y operando en India y Singapur, un año antes de su llegada a China, tras reforzar su presencia en Brasil y expandirse a Oceanía. En 2017, Prosegur Cash debutó en la Bolsa de Madrid, y en 2020 Prosegur y Telefónica completaron su alianza estratégica al 50%, dando lugar a la creación de la joint venture Movistar Prosegur Alarmas.

Tecnología y ciberseguridad

Prosegur Security, unidad del Grupo Prosegur especializada en seguridad física y digital, ha reforzado su apuesta por la innovación mediante su modelo de Seguridad Híbrida, que integra el talento profesional con tecnología avanzada, analítica de datos y ciberseguridad.

Este enfoque se apoya en un ecosistema tecnológico que incluye la plataforma POPS, diseñada para digitalizar, optimizar y transformar los servicios de vigilancia en una operación inteligente y alineada con los objetivos de los clientes y conectada a los 14 iSOC (Intelligent Security Operations Centers) de Prosegur distribuidos en todo el mundo, junto con soluciones basadas en inteligencia artificial, robótica y drones. En paralelo, impulsa la ciberseguridad a través de Cipher, ofreciendo soluciones integrales de protección en entornos cloud y locales.

Según Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, "el mercado está consolidando nuestro modelo de Seguridad Híbrida, que integra el talento de nuestros profesionales con las herramientas tecnológicas más avanzadas y la explotación estratégica de los datos. Así, anticipamos y prevenimos riesgos con soluciones personalizadas, adaptadas a cada organización. Nuestro compromiso es seguir liderando la transformación hacia una seguridad más inteligente, proactiva y adaptada a cada entorno, acompañando a nuestros clientes en su día a día y reforzando su capacidad de decisión a través de los datos".

Por su parte, Prosegur Cash logró en 2025 que los Productos de Transformación supongan ya más del 35% del total de los ingresos de la compañía, un hito que demuestra el éxito de los mismos y su creciente aceptación por parte de los clientes.

Además, la compañía, a través de su servicio institucional de custodia de criptoactivos, Prosegur Crypto ha lanzado Prosegur Digital Gold, plataforma pionera que permite la compra digital de oro respaldado por oro físico custodiado por Prosegur y verificado por auditorías periódicas.

"En Prosegur Cash seguimos trabajando en un modelo operativo centrado en soluciones que optimizan la gestión del efectivo y fortalecen los flujos financieros de nuestros clientes. Nuestros Productos de Transformación responden directamente a una demanda creciente de eficiencia, trazabilidad y automatización en toda la cadena de valor, para seguir impulsando soluciones capaces de generar ingresos y beneficios a nuestros accionistas y reforzar la confianza de nuestros clientes. Continuaremos avanzando hacia modelos más digitales, eficientes y orientados al usuario, consolidando nuestra posición como referentes en la gestión integral de medios de pago, con el efectivo como eje principal", ha subrayado José Antonio Lasanta, CEO de Prosegur Cash.

Hogar

Mientras, Prosegur Alarms impulsa el hogar conectado mediante un ecosistema de seguridad que integra vídeo inteligente, inteligencia artificial y servicios digitales. Sus soluciones combinan automatización y atención humana para ofrecer una protección integral de personas, viviendas y entorno digital. Asimismo, la compañía opera a través de la joint venture Movistar Prosegur Alarmas, que en 2025 alcanzó el hito de las 600.000 conexiones en España.

"Estamos impulsando una evolución de nuestro modelo de seguridad hacia propuestas cada vez más inteligentes, conectadas y orientadas al cliente. La integración de tecnología avanzada y plataformas digitales nos permite no sólo transformar la experiencia de nuestros clientes, sino también anticiparnos a sus necesidades y liderar la evolución del sector. De este modo, reforzamos el posicionamiento de nuestra marca, aportando soluciones diferenciales que generan confianza y contribuyan a construir un modelo de crecimiento sólido y sostenible", destacó Jaime Ron, CEO de Prosegur Alarms.

AVOS Tech, unidad de negocio especializada en la externalización de procesos (BPO y BPaaS) y la transformación digital, está enfocada principalmente en los sectores de banca y seguros. Desde hace 10 años, impulsa la eficiencia operativa ofreciendo soluciones integrales que transforman los procesos de negocio en toda la cadena de valor, combinando talento humano con tecnología propia, automatización e Inteligencia Artificial.

Según Gloria Macías-Lizaso, CEO de AVOS Tech, "la tecnología forma parte de nuestro ADN y es la base del modelo de negocio, apoyado en productos de desarrollo propio y en el uso avanzado de inteligencia artificial para optimizar procesos críticos. Además, desarrollamos soluciones tecnológicas propias como cores digitales para seguros y tecnología para la prevención del blanqueo de capitales. Esta evolución refuerza nuestra competitividad, nos posiciona como un socio estratégico en la transformación digital y consolida nuestro papel como uno de los motores tecnológicos del Grupo Prosegur".

En este contexto, Prosegur señaló que afronta su próximo ciclo de crecimiento con una hoja de ruta que pasa por seguir impulsando la innovación, profundizar en la digitalización de sus operaciones y reforzar su papel como socio estratégico de referencia para sus clientes en un entorno cada vez más complejo y exigente. La compañía añadió que continuará evolucionando su modelo hacia soluciones integrales, más inteligentes y sostenibles, apoyadas en el talento de sus profesionales "y en una sólida cultura de compromiso".