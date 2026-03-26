Telefónica saca adelante todos los acuerdos en su Junta y avanza en su transformación

La Junta General de Accionistas de Telefónica celebrada este jueves en Madrid ha aprobado todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, incluidas las cuentas de 2025 y una renovada composición del órgano con la reelección y el nombramiento de varios consejeros independientes.

Los accionistas han respaldado también el pago del segundo tramo del dividendo correspondiente al ejercicio 2025, que asciende a 0,15 euros por acción en efectivo y cuyo abono se efectuará el próximo 18 de junio. Asimismo, han apoyado la reelección o nombramiento de María Luisa García Blanco, Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso, Mónica Rey Amado y Jane Thompson como consejeros independientes. De este modo, la presencia de mujeres en el Consejo aumenta su ponderación hasta el 47%, por encima del 40% que exige la ley y que Telefónica ya cumplía.

La Junta también ha dado luz verde a la reelección de PricewaterhouseCoopers como auditor de la compañía para el ejercicio 2026 y su designación para auditar las cuentas de 2027, 2028 y 2029, a la política de remuneraciones de los Consejeros de Telefónica para 2027, 2028 y 2029 y al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2025.

Durante su intervención en la Junta, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha confirmado que la compañía avanza en la ejecución del plan estratégico 'Transform & Grow', presentado el pasado mes de noviembre, y que la transformación del Grupo "ya está en marcha". "En Telefónica asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales. Ser una de las mejores telcos de Europa en 2030 y ser una de las mejores telcos del mundo en 2035. Con este objetivo, queremos transformar la compañía de forma integral", ha asegurado.

Metas financieras

El presidente de Telefónica ha articulado esta transformación alrededor de cinco ejes: consolidación y liderazgo en Europa, impulso a la innovación tecnológica, mayor orientación al cliente, refuerzo del papel institucional en España y Europa, y una gestión guiada por la disciplina y la ejecución rigurosa. "En el creciente escenario de inestabilidad geopolítica en el que vivimos, defendemos con firmeza la consolidación del sector en Europa como condición necesaria para crear soberanía tecnológica europea", ha dicho. "La fragmentación del mercado europeo limita la escala, reduce la inversión y dificulta la innovación. El mundo tecnológico no es de dos, es de tres. No es solo China y Estados Unidos, es también Europa", ha demandado. "Telefónica quiere formar parte de esta respuesta europea", ha subrayado.

En su discurso ante los accionistas de la compañía, Murtra ha defendido que Telefónica cumplió sus objetivos financieros de 2025, ejercicio en el que obtuvo unos ingresos superiores a los 35.000 millones de euros y un EBITDA cercano a los 12.000 millones de euros. Para 2026, Telefónica ha establecido unas metas financieras que reflejan más crecimiento, más rentabilidad, más flujo de caja y menos deuda. "Hemos pasado de la intención a la ejecución. Los procesos de transformación requieren tiempo, pero en este año hemos pasado de la promesa al cumplimiento. Telefónica cumple y cumplirá. Y vamos a mantener este compromiso en 2026", ha indicado el presidente de Telefónica.