GOfit inicia la construcción de su nuevo centro en Bolonia, apostando por la regeneración urbana y la sostenibilidad

GOfit ha comenzado la construcción de su nuevo centro deportivo y de bienestar en Bolonia, que será el tercero de la compañía en Italia, tras la apertura en 2025 del centro Mercato dei Fiori en Turín y la próxima inauguración en Lido (Milán).

El proyecto, que estará operativo a principios de 2027, se llevará a cabo en el histórico recinto del ex-Cierrebì, un espacio emblemático vinculado al Bologna FC, que se transformará en un referente de salud y bienestar para la comunidad local, según señala la empresa en un comunicado.

El acto de colocación de la primera piedra contó con la presencia del alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, y el consejero delegado de GOfit, Mario Barbosa, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre la empresa y las instituciones locales para la materialización del proyecto, que se construye bajo una concesión de uso público por los próximos 40 años.

El nuevo centro se diseñará para ofrecer un espacio accesible a todos los públicos, con instalaciones que incluirán piscinas, ludoteca, zonas fitness con acompañamiento profesional y más de 150 actividades semanales orientadas a familias, jóvenes y personas mayores. Además, en colaboración con el Municipio de Bolonia, se ofrecerá acceso gratuito a las instalaciones deportivas para asociaciones, escuelas y personas vulnerables en horarios específicos.

GOfit, como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la economía local, integrará a empresas del área en la construcción del centro, generando empleo y contribuyendo al desarrollo económico de la zona. Asimismo, se establecerá una colaboración con la Universidad de Bolonia para investigar los efectos del ejercicio físico en la salud de la población, reforzando así el enfoque científico y preventivo del modelo de GOfit.

Certificación LEED

El convenio urbanístico también incluye la cesión de más de 6.600 metros cuadrados de área verde al Municipio, así como un aparcamiento público de aproximadamente 70 plazas, mejorando la accesibilidad al centro para los ciudadanos. En términos de sostenibilidad, el diseño del proyecto busca obtener la certificación LEED, un sello de excelencia en gestión ambiental. GOfit ha implementado un proceso integral de reciclaje y reutilización de materiales provenientes de las demoliciones, reduciendo el uso de materias primas y los residuos enviados a vertederos.

Durante su intervención, Mario Barbosa agradeció al Ayuntamiento de Bolonia por su colaboración y subrayó el compromiso de GOfit para crear espacios accesibles y sostenibles. "Hoy es un día de gran alegría para nuestra compañía porque ponemos la primera piedra a un proyecto que representa nuestra fuerte apuesta por Italia, un país con el que compartimos valores de sostenibilidad y bienestar", afirmó Barbosa.