Rebuild 2026 despide una edición sin precedentes reuniendo a 32.487 profesionales

Rebuild 2026, la mayor feria de construcción industrializada de Europa, ha bajado el telón de una edición en la que se ha constatado la necesidad de normalizar y financiar la industrialización para impulsarla y atender a la crisis de vivienda que vive España actualmente.

Por los pabellones de Rebuild 2026 han pasado 32.487 profesionales, que han descubierto de primera mano las innovaciones que han presentado las 758 firmas expositoras y las tendencias que han compartido un total de 732 expertos en el marco de su congreso. Con su celebración en Ifema Madrid, Rebuild 2026 ha generado un impacto económico de más de 84 millones de euros.

Esta edición también ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria de Rebuild con el anuncio de su expansión internacional. Tras consolidarse como el evento que encumbró la construcción industrializada en España, el encuentro da un paso más y desembarca en Italia, donde celebrará su próxima cita en Rímini, del 17 al 19 de noviembre, con carácter anual. El movimiento representa un hito en la proyección exterior de la feria y abre una nueva etapa para estimular la transformación de la edificación en uno de los mercados europeos con mayor potencial.

Gema Travería, directora de Rebuild, se ha mostrado ilusionada con el anuncio explicando que "Rebuild seguirá con el mismo formato y objetivo con el que empezamos: contar con un punto de encuentro de referencia para el sector donde se muestren los últimos avances del mercado, se comparta contenido de valor y se fomente el networking. Todo ello con el propósito de estimular la industrialización en un país que, al igual que España, afronta desafíos como el acceso a la vivienda asequible, la rehabilitación del parque edificado y la transición hacia un modelo más descarbonizado y digitalizado".

La tercera jornada de Rebuild 2026 ha recibido a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha abordado el vínculo entre edificación y bienestar, uno de los ejes de la novena edición del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, que ha tenido lugar en el marco de Rebuild 2026. La ministra ha destacado que "la salud no solo se juega dentro del sistema sanitario, sino fuera de sus paredes, en el hogar y en el entorno".

También ha recordado que, en la actualidad, España tiene una necesidad de edificar alrededor de 250.000 viviendas anuales, por tanto, "nuestra tarea es vincular la vivienda con la salud, creando un parque habitacional sostenible que no agrave el cambio climático", ha apuntado.

Del mismo modo, la representante del Gobierno ha resaltado el impacto directo de la vivienda en la salud mental, señalando que "casi el 40% de las familias ven la vivienda como su principal fuente de angustia". Este estrés, ha afirmado, no solo genera preocupación, sino que se traduce en problemas de insomnio, ansiedad y deterioro del equilibrio emocional. Por ello, ha insistido en que "las políticas de vivienda deben considerarse políticas de salud, ya que las personas necesitan un hogar estable para su bienestar".

Mónica García ha aprovechado para poner de relieve la necesidad de un enfoque interministerial y global. "La vivienda, la salud, el cambio climático y el urbanismo deben trabajarse de forma integral desde todos los ministerios, para crear espacios saludables y sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos", ha concluido.

Construcción eficiente

En este último día de Rebuild 2026, igualmente, la digitalización de la edificación ha centrado gran parte del debate. Para empezar, Rafael Pacheco, Iberia PSA Manager en Amazon Web Services, ha advertido de que uno de los errores más costosos que cometen las compañías es aplicar tecnologías sin haber definido antes qué dato necesitan captar, qué decisiones quieren optimizar y qué ineficiencias pretenden corregir. En este sentido, ha defendido el enfoque de Amazon basado en el working backwards, es decir, partir del resultado que necesita el cliente y construir a partir de ahí la estrategia tecnológica.

A lo largo de su intervención, Pacheco ha puesto el foco en el valor del dato en entornos de obra cada vez más complejos, donde conviven millones de variables procedentes de sensores, modelos BIM y comunicaciones entre equipos. "Tomar decisiones sin esa base de información provoca errores humanos en cascada y un importante impacto económico", ha explicado. No obstante, ha querido apuntar que "la tecnología no sustituye el criterio profesional, sino que lo refuerza".

En la misma línea se ha dirigido Raúl Villamarín, vicepresidente de Woxsen University, que ha indagado en el uso del dato en los smart buildings apuntando que "su efectividad no radica únicamente en el consumo de recursos como electricidad o agua, sino en la medición del comportamiento sociocultural y psicológico de los usuarios. De esta forma se logran soluciones verdaderamente adaptadas a las necesidades de las personas".

Por su parte, Isaac Núñez, socio de Deloitte, ha reivindico una visión amplia de la smart construction, que va mucho más allá de la IA. Según ha explicado, "el verdadero salto competitivo se basa en conectar e integrar herramientas, revisar procesos internos y ordenar toda la información que generan las compañías. Solo cuando esos datos están estructurados, normalizados y orquestados, tecnologías como la IA pueden desplegar su potencial para hacer a las empresas más predictivas, reducir plazos y anticipar errores".

Sobre esta adopción tecnológica ha compartido, a su vez, que la principal barrera es cultural, con una resistencia al cambio y un temor en el efecto de las soluciones digitales en el empleo.