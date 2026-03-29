B. Braun alcanza unas ventas de 9.400 millones de euros en 2025

La compañía global de tecnología médica B. Braun, que cuenta con más de 66.000 empleados en 64 países, ha presentado sus resultados financieros del ejercicio fiscal 2025. A pesar de un entorno de mercado global desafiante, B. Braun cumplió sus objetivos estratégicos y alcanzó unas ventas de 9.400 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,1% a tipos de cambio constantes.

Este crecimiento fue impulsado principalmente por las áreas de productos de consumo, anestesia regional, neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva, que continúan ganando terreno en el mercado global. "2025 fue un año exitoso para B. Braun. En todas las áreas de atención, las necesidades de nuestros clientes fueron nuestra prioridad, siempre con el objetivo de que el mayor número posible de personas reciba atención médica de alta calidad. Cumplimos con nuestros objetivos financieros y fortalecimos aún más nuestra posición como empresa líder en tecnología médica", señaló Anna Maria Braun, CEO de B. Braun SE.

B. Braun logró fortalecer su rentabilidad gracias a una gestión enfocada en el portfolio, el control de costes y mejoras en la eficiencia de las plantas de todo el mundo. El EBITDA aumentó hasta el 13%, alcanzando los 1.219,5 millones de euros, frente a 1.088,9 millones de euros en el año anterior. El beneficio antes de impuestos incrementó un 79%, obteniendo 460,9 millones de euros, lo que representa el 4,9% de las ventas. El beneficio neto ascendió a 307,2 millones de euros, frente a 165,3 millones en 2024.

La compañía realizó unas inversiones significativas de 1.400 millones de euros en la mejora de su infraestructura global. En 2025, destinó más de 800 millones de euros a la expansión y digitalización de su red de producción y a la integración de nuevas tecnologías. Entre los proyectos destacados se encuentra la inauguración de la planta altamente automatizada ACTIVE en Melsungen, que utiliza robótica y sistemas de vehículos guiados automatizados.

Además, incrementó su inversión en I+D un 11% hasta los 584 millones de euros, lo que representa el 6,2% de sus ventas. Esto ha permitido a B. Braun avanzar hacia soluciones integradas y digitalmente conectadas que mejoran la seguridad del paciente y la eficiencia operativa en terapia de infusión, cirugía y diálisis.

B. Braun tiene una trayectoria de más de 70 años en España y actualmente cuenta con más de 2.800 trabajadores y 17 centros logísticos, operativos y de producción en el país. Con sede principal en Rubí (Barcelona), sus soluciones de salud están presentes en el 100% de los hospitales españoles. Estas abarcan desde soluciones intravenosas, bombas de infusión y cuidados intensivos, hasta instrumental quirúrgico, prótesis, equipos de tratamiento extracorpóreo de sangre y productos para el cuidado de heridas.