Fluidra acelera su hoja de ruta hacia la neutralidad en carbono en 2027

Fluidra ha cerrado 2025 con avances significativos en su estrategia de sostenibilidad, cumpliendo con los objetivos definidos y, además, refuerza su hoja de ruta en 2026 hacia la neutralidad en carbono para 2027. La compañía ha progresado en sus tres pilares ESG, medioambiental, social y de gobernanza, en un ejercicio marcado por un entorno regulatorio cada vez más exigente.

En el ámbito de la acción climática, Fluidra ha avanzado en su compromiso hacia la neutralidad en carbono durante el pasado ejercicio, acelerando la reducción de emisiones. Así, en 2025, el uso de electricidad renovable alcanzó el 93%, frente al 89% registrado en 2024, y las emisiones de Alcance 1 y 2 se redujeron un 70% respecto a 2021. Asimismo, la compañía mejoró un 5% su eficiencia energética. Estos logros se deben a iniciativas como la electrificación de flota, instalación de paneles solares, optimización energética o la utilización de biocombustibles.

Además, la compañía mantuvo una evolución positiva en los principales índices de sostenibilidad: obtuvo una puntuación de 77 en S&P, una calificación B en CDP Climate y CDP Water, y un rating AA en MSCI. En paralelo, el índice global de satisfacción de clientes (NPS) se situó en 54 puntos.

En materia de protección del agua, Fluidra avanzó en su estrategia "water positive 2030" con proyectos orientados a mejorar la eficiencia hídrica e impulsando soluciones basadas en la naturaleza. La intensidad hídrica se redujo hasta los 112 m³ por cada mil euros de ventas, frente a los 124 m³/k€ registrados en 2024, lo que supone una mejora del 10%. Además, se realizaron las primeras inversiones en proyectos locales en España y Brasil destinados a fortalecer la resiliencia hídrica y a promover una gestión responsable de los recursos naturales.

Objetivos

De cara a 2026, Fluidra ha fijado metas que aceleran de forma directa su hoja de ruta hacia la neutralidad en carbono. La compañía prevé alcanzar un 96% de electricidad renovable, reducir un 90% sus emisiones de Alcance 1 y 2 respecto a 2021 y certificar seis nuevas plantas con la ISO 14001.

A todo ello se suma el objetivo de incrementar hasta el 60% el peso en ventas de los productos clasificados conforme a su marco interno de sostenibilidad, seguir reduciendo la intensidad hídrica y elevar el nivel de exigencia en materia social y de gobernanza. En este ámbito, la compañía también se ha marcado como meta mejorar en un 3% su eficiencia hídrica y compensar hasta un 20% de su huella de agua a través de proyectos en cuencas hidrográficas locales.

Fluidra ha publicado su Informe Integrado 2025, en el que recoge de forma detallada su desempeño económico, social y medioambiental, así como estos avances en sus compromisos y su hoja de ruta hacia la neutralidad en carbono.