Bruselas da luz verde a la compra de la española Urbaser por Blackstone y EQT

La Comisión Europea ha dado luz verde a la adquisición de la empresa española de gestión ambiental Urbaser por parte de los fondos estadounidenses Blackstone y el luxemburgués EQT, tras concluir que la operación no generará efectos negativos en la competencia del mercado europeo.

Precisamente, como informamos en Libre Mercado, el pasado mes de febrero Blackstone Infrastructure y EQT Infrastructure VI anunciaron su acuerdo para adquirir Urbaser a fondos gestionados por Platinum Equity. El valor de la operación se estimó en 5.600 millones de euros, cifra que refleja la dimensión de la empresa española en el sector de gestión de residuos y servicios ambientales.

Ahora Bruselas ha señalado en un comunicado que la transacción no plantea problemas de competencia, debido a la "limitada posición" de mercado de la compañía resultante tras la compra. Concretamente, el expediente fue notificado a la Comisión Europea el 9 de marzo y ha sido revisado mediante el procedimiento simplificado, aplicable a transacciones consideradas menos problemáticas, lo que permite acelerar la evaluación cuando no se prevén riesgos para la competencia.

La operación se enmarca en un contexto de creciente interés de fondos internacionales en compañías españolas de infraestructuras y servicios medioambientales, sin que hasta ahora se hayan detectado riesgos de concentración de mercado que preocupen a las autoridades europeas. Así las cosas, Urbaser, con presencia en varios países europeos, seguirá operando bajo los mismos parámetros tras la adquisición, dado que la Comisión Europea no ha señalado cambios regulatorios ni restricciones adicionales como resultado de la compra.

Desarrollo del plan estratégico

Al respecto, desde Urbaser recordaban en un comunicado que "desde la adquisición por parte de Platinum, la compañía ha invertido más de 1.600 millones de euros y ha crecido más de un 60%", subrayando que "este crecimiento en mercados clave ha venido acompañado de una transformación de la compañía y el compromiso con las mejores prácticas en sus operaciones".

Así, la empresa destacaba además que "Blackstone y EQT impulsarán el desarrollo del plan estratégico de Urbaser, y permitirán a su equipo de dirección seguir invirtiendo en economía circular y desarrollar la siguiente fase de crecimiento de la compañía".