Riofrío, de cerca y en Granada, permite visitar la producción del primer caviar ecológico del mundo

La pedanía de Riofrío, en Loja (Granada), se ha consolidado como uno de los enclaves singulares del turismo gastronómico en Andalucía gracias a las visitas organizadas que están permitiendo conocer de cerca la cría de esturiones y el proceso de elaboración de caviar.

Ubicadas a unos 35 minutos de la capital granadina, las instalaciones reciben visitantes durante todo el año con diferentes modalidades de experiencia. Los recorridos guiados permiten adentrarse en las piscinas donde se crían los esturiones, conocer su hábitat y entender las fases del proceso productivo. Quererlo, más aún, de cerca.

Entre las propuestas más destacadas que se pueden llevar a cabo en Riofrío se encuentra la posibilidad de introducirse en el agua junto a estos peces acompañado por especialistas, así como participar en degustaciones en las que se analizan los matices del caviar con distintos maridajes.

Las actividades tienen una duración de entre 45 minutos y tres horas y presentan una amplia horquilla de precios, desde los 30 hasta los 690 euros por persona, en función del tipo de experiencia elegida.

Un enclave que se ha consolidado como uno de los referentes del turismo gastronómico en Andalucía, al combinar innovación, sostenibilidad y un producto vinculado tradicionalmente al lujo.

Esta visita puede integrarse en una ruta más amplia por Andalucía que incluye otros referentes gastronómicos como Jabugo (Huelva), vinculado al jamón de bellota 100 % ibérico, o las bodegas del Marco de Jerez (Cádiz), donde se elabora y envejece el brandy Solera Gran Reserva Carlos I.

Caviar ecológico

El caviar que se produce en Riofrío está considerado el primero con certificación ecológica del mundo. Se obtiene a partir de esturiones criados en aguas de manantial de la sierra de Loja, en un entorno natural que permite mantener condiciones estables y controladas.

El modelo de producción se basa en el respeto a los ciclos biológicos del esturión y en prácticas de acuicultura sostenible, sin acelerar los tiempos de maduración. Este enfoque ha situado a este producto como uno de los referentes internacionales dentro del segmento del caviar de alta calidad.