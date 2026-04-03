De los Mozos reafirma su compromiso con Indra y se despide de Escribano

Esta misma semana se hacía pública la dimisión de Ángel Escribano de la presidencia de Indra, siendo sustituido por Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa, ingeniero de caminos y actualmente al frente del Grupo Agbar. Simón accedía a la presidencia institucional de la compañía. De este modo, el rol de primer ejecutivo de la sociedad lo asumía José Vicente de los Mozos.

Así las cosas, De los Mozos acaba de pronunciarse en redes sociales con respecto al nombramiento. Concretamente, en un mensaje publicado en LinkedIn, el ejecutivo subraya su compromiso con Indra y destaca el buen momento que vive la compañía en la actualidad, asegurando que la tecnológica entra en una nueva etapa de grandes éxitos.

Así, De los Mozos comienza afirmando que "quería escribir unas líneas para transmitir tranquilidad y fuerza a toda la compañía, a nuestros clientes, proveedores y accionistas". En este sentido, asegura que "Indra Group está en su mejor momento, tenemos un plan estratégico que desde hace años cumplimos y que ya hemos superado".

LinkedIn

En este contexto, De los Mozos subraya que "ha llegado la hora, como ya hemos dicho, de darle un nuevo empujón", incidiendo en que "tengo un absoluto compromiso con esta compañía y con todos los grandes profesionales que la hacen posible". De este modo, destaca que "entramos en una etapa que está llena de retos interesantes y de grandes cosas que están por venir".

Con todo, De los Mozos también hace referencia al expresidente de Indra y al que se ha convertido en el nuevo presidente de la compañía. "Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a Ángel Escribano Ruiz por su liderazgo durante su presidencia y quiero dar la bienvenida a Ángel Simón como nuevo presidente de Indra en esta nueva etapa", concluye.

En cualquier caso, cabe recordar que la salida de Ángel Escribano de Indra y la llegada de Ángel Simón a la presidencia no ejecutiva, con De los Mozos como primer ejecutivo, se ha producido tras las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

En Libre Mercado hemos informado de las novedades que se iban sucediendo en relación a los cambios en Indra. Finalmente ha prevalecido la voluntad del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).