El Grupo Griñó supera los 300 millones de euros de facturación en 2025, con un crecimiento récord del 50%

El Grupo Griñó, compañía especializada en servicios medioambientales, cerró el ejercicio 2025 con un volumen de negocio de 303 millones de euros, lo que representa un incremento récord del 50% respecto a 2024. Este notable crecimiento se debe tanto al avance orgánico como a la integración de nuevos activos estratégicos en el ámbito de la economía circular.

Según informó la empresa, el ebitda alcanzó los 41,3 millones de euros, mientras que el beneficio neto se elevó a 20 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Estos resultados reflejan un fuerte crecimiento en la actividad y una sólida rentabilidad, confirmando la capacidad de la compañía para expandirse en un sector competitivo.

El presidente de Grupo Griñó, Joan Griñó, destacó que "estos resultados demuestran la evolución sostenida del grupo y su capacidad para seguir creciendo, manteniendo una base sólida". Además, subrayó que "nuestros avances se apoyan en un modelo centrado en la apuesta por la innovación y la eficiencia operativa", lo que permite a la empresa desarrollar su actividad mientras preserva el planeta.

En 2024-2025, la compañía destinó 33,2 millones de euros a la mejora de infraestructuras y al desarrollo de capacidades en valorización de residuos y producción de energía renovable. La estructura financiera del grupo se mantiene robusta, con una ratio DFN/Ebitda de 1,48 y un incremento del 14,2% en su solidez patrimonial.

Inversiones futuras

De cara a 2026, Grupo Griñó prevé mantener su ritmo inversor, comprometiendo más de 7 millones de euros para proyectos vinculados al tratamiento de residuos y la optimización del biogás. Entre estos proyectos figura la planta de Fuente Álamo, en Murcia, que se espera que contribuya significativamente a la capacidad de la empresa en el sector.

En el ámbito económico y social, la compañía ha aportado 30 millones de euros en impuestos y cotizaciones, además de destinar más de 182.000 euros a iniciativas sociales y ambientales. Este compromiso refuerza el papel de Grupo Griñó en el desarrollo de los territorios donde opera, alineándose con las expectativas de sostenibilidad y responsabilidad social.

El crecimiento continuo de Grupo Griñó no solo beneficia a la empresa, sino que también impacta positivamente en las comunidades locales. La empresa continúa enfocándose en la creación de valor a largo plazo, combinando rentabilidad económica con un fuerte compromiso ambiental y social, asegurando así un futuro sostenible.