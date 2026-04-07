Caldea cierra el invierno 2025-26 con un aumento del 4% de facturación

Caldea ha cerrado el cuatrimestre del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 con una facturación de 11,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,25% respecto al mismo periodo comparable, que fue un invierno muy favorable para el negocio. Este aumento se considera un indicador positivo en un sector turístico en constante evolución.

Según informó la dirección de Caldea, este crecimiento se explica principalmente por el incremento del tique medio de las entradas al spa, a pesar de haber registrado un ligero descenso del número de visitantes respecto al año anterior. La tendencia al alza también se ha trasladado a los servicios complementarios, lo que refuerza la propuesta de valor del centro.

La restauración ha experimentado un notable incremento de la facturación en torno al 40%, mientras que la tienda creció cerca del 8%. Este comportamiento consolida el posicionamiento de Caldea como una experiencia wellness integral más allá de la oferta de baños en aguas termales, destacando su capacidad de adaptación a las demandas del mercado.

Durante el periodo de Semana Santa, integrado este año en el tramo final del invierno, Caldea registró una facturación de cerca de 550.000, equivalente a la del año pasado. A pesar de contar con un millar de clientes menos, esto apunta a una mejora del tique medio de las entradas, evidenciando la fidelidad de los visitantes.

Fortaleza del modelo de negocio

Estos resultados reflejan la solidez del modelo de negocio y consolidan la estrategia de Caldea, centrada en la innovación de la experiencia y la mejora continua de los servicios. La apuesta por un modelo de ocio termal de alto valor añadido se traduce en un momento de renovación integral de las instalaciones y en un entorno turístico cada vez más exigente.

El enfoque en la calidad y la experiencia del cliente ha permitido a Caldea mantener su competitividad en el sector. La dirección del centro enfatizó que "la mejora continua de los servicios es clave para adaptarse a las necesidades del cliente moderno", lo que se traduce en un crecimiento sostenido en un mercado desafiante.

Además, Caldea ha implementado diversas iniciativas para diversificar su oferta, ampliando su gama de servicios y actividades. Esta estrategia busca no solo atraer a nuevos visitantes, sino también retener a los ya existentes, asegurando así un flujo constante de ingresos.

La dirección de Caldea se mostró optimista respecto al futuro, confiando en que la tendencia al alza se mantendrá. "Estamos comprometidos con la excelencia y la innovación, lo que nos permitirá seguir liderando en el sector del bienestar", concluyó la dirección del centro, reafirmando su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.