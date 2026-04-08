Telefónica vende su filial en México por 389 millones y acelera su salida de Hispanoamérica

Telefónica ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de su filial mexicana al consorcio Melisa Acquisition, formado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por un precio de unos 450 millones de dólares (aproximadamente 389 millones de euros). Así lo indica el breve comunicado remitido por la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se puede leer aquí.

De esta forma, Telefónica consuma su séptima venta en Hispanoamérica (también la séptima desde que Marc Murtra es presidente ejecutivo) y continúa con su plan de desinversión en la región, tras las operaciones ya cerradas en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia (con Venezuela aún pendiente de completarse), tal y como venimos contando en Libre Mercado.

La multinacional española sigue consolidando su plan estratégico, que pasa por reducir su exposición en aquellos mercados que no considera estratégicos, al tiempo que centra su atención en los mercados clave donde Telefónica puede marcar una diferencia real, como España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

Dicha operación se ha llevado a cabo a través de Telefónica Hispanoamérica (propiedad total del grupo) e incluye la venta del 100% del capital de las empresas Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que conforman Telefónica México.

Por su parte, Movistar México (que cuenta con una plantilla de 1.776 trabajadores) seguirá operando bajo la marca Movistar y con su actual equipo directivo, mientras transfiere de forma progresiva sus operaciones a la plataforma de Oxio, tal y como asegura Oxio en un comunicado.

Los nuevos dueños se pronuncian

"Este es un nuevo capítulo emocionante para Movistar México y un momento decisivo para Oxio", afirmó Nicolas Girard, fundador y director ejecutivo de Oxio. "Movistar ha construido una marca sólida y robusta, con una base de suscriptores leales de más de 20 millones de clientes, y estamos comprometidos en construir sobre esa base. Nuestra plataforma Nativa en la Nube respaldará la transformación de la compañía hacia una telco de última generación, al tiempo que mejorará de manera significativa la experiencia de los usuarios en todo el país".

"América Latina ha estado en el centro de nuestra tesis de inversión desde nuestra fundación, y el mercado de telecomunicaciones de México representa hoy una de las oportunidades más atractivas de la región", señaló Daniel Simon, Porfolio Manager de Newfoundland Capital Management, en el mismo comunicado.

En conclusión, Telefónica avanza con pasos firmes en su plan para reducir su presencia en mercados menos estratégicos, como los de Hispanoamérica, y centrar su atención en los mercados europeos y en Brasil, una estrategia con la que espera consolidar su marca.