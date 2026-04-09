Repsol, ENI y Sonatrach descubren nuevos yacimientos de petróleo y gas en Libia

La compañía energética española Repsol, en una operación conjunta con la empresa italiana ENI y la argelina Sonatrach, ha logrado un importante hallazgo de hidrocarburos en el norte de África. En estrecha colaboración con la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) de Libia, las firmas han descubierto nuevos yacimientos que aportan un total de 51 millones de pies cúbicos de gas, 327 barriles de condensado por día y 763 barriles de crudo diarios en distintas zonas del país magrebí.

Según la información facilitada por la corporación estatal libia, los trabajos liderados por la firma española durante las últimas semanas se han desarrollado con éxito en la cuenca de Murzuq, una región desértica situada a unos 800 kilómetros al sur de la capital, Trípoli. En este enclave estratégico se ha confirmado una producción media de 763 barriles de petróleo por día, extraídos a una profundidad de 4.325 pies.

Las labores de evaluación y excavación sobre el terreno han estado a cargo de la filial local de la multinacional española, Remsa, que ha operado en todo momento con la cooperación de la NOC. Cabe destacar que este pozo representa el quinto de los ocho compromisos contractuales asumidos por la compañía en el acuerdo de explotación y producción rubricado en el año 2008, consolidando así la presencia empresarial española en la región.

Más yacimientos nuevos

Por su parte, la empresa argelina Sonatrach también ha cosechado resultados positivos. A través de Sipex, su sucursal en territorio libio, ha registrado tasas de producción que alcanzan los 13 millones de pies cúbicos de gas y 327 barriles de condensado por día. Estos trabajos de prospección se han llevado a cabo en la cuenca de Ghadamus, a unos 600 kilómetros al suroeste de Trípoli, materializando el sexto de los ocho pozos fijados en los acuerdos bilaterales.

En paralelo, la energética italiana ENI ha completado la excavación de un pozo marino con el hallazgo de nuevas reservas de gas en una zona situada a unos 100 kilómetros de la costa libia. Las tasas de flujo distribuidas en dos puntos alcanzan los 38 millones de pies cúbicos. Este éxito exploratorio supone la culminación del último de los nueve compromisos adquiridos por la firma italiana en su zona de contrato marítimo, también suscrito en 2008.

El anuncio oficial de estos descubrimientos por parte de la NOC se produce en un momento de especial trascendencia para los mercados internacionales, marcados por una crisis energética latente.