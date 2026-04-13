Hochtief (ACS) se adjudica la construcción de la LD del metro de Praga

Hochtief se ha adjudicado, junto a sus socios del consorcio, el contrato para la siguiente fase de construcción de la nueva línea D del metro de Praga.

El contrato, adjudicado por la empresa de transporte público de Praga, tiene un valor total de 1.230 millones de euros y generará unos ingresos para Hochtief de 428 millones de euros.

El proyecto incluye la construcción de tres nuevas estaciones de metro y varios tramos de túnel con una longitud total de casi seis kilómetros.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha declarado: "La línea D del metro será fundamental para la movilidad futura de Praga, y estamos orgullosos de seguir desempeñando nuestro papel en la construcción de la primera línea de metro totalmente automatizada de la ciudad en colaboración con la empresa de transporte público de Praga".

Está previsto que las obras de construcción comiencen en las próximas semanas. La finalización está prevista para 2032. Esta etapa sigue a la primera fase de la línea D del metro, en la que Hochtief ya está desempeñando un papel significativo y cuya finalización está prevista para 2029.