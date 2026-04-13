La crisis energética en Cuba obliga a Iberia a suspender sus vuelos directos hasta noviembre

Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir del mes de junio debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país. La compañía ha señalado que la medida se mantendrá, en principio, hasta noviembre, siempre que las condiciones permitan retomar la operativa habitual.

La aerolínea ya ha comenzado a ajustar su programación en las semanas previas a la suspensión. Durante el mes de abril mantiene tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, mientras que en mayo reducirá la oferta a dos vuelos semanales. Según ha explicado la compañía, esta decisión responde a las dificultades operativas derivadas de la situación energética en la isla, que han afectado al desarrollo normal de los vuelos en los últimos meses.

Desde Iberia han recordado que estos problemas no son nuevos. En concreto, desde el pasado 9 de febrero, los vuelos con origen en Cuba han requerido una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para poder realizar el repostaje necesario antes de continuar hacia Madrid.

Durante el periodo de suspensión, la compañía ha articulado una alternativa para los viajeros con destino a Cuba. Los clientes podrán volar con Iberia hasta Panamá y, desde allí, continuar su trayecto hacia la isla caribeña gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Esta opción permitirá mantener la conectividad, aunque sin vuelos directos desde España.

Además, Iberia ha confirmado que sus oficinas en La Habana permanecerán abiertas, con el objetivo de seguir atendiendo a los clientes y gestionar cualquier necesidad relacionada con los viajes. En cualquier caso, la aerolínea no ha concretado si esta solución implicará cambios en tarifas o tiempos de viaje, pero sí ha subrayado que busca garantizar la continuidad del servicio dentro de las limitaciones actuales.

Iberia ha insistido en que esta suspensión afecta únicamente a su operativa con Cuba y responde a una "situación excepcional" en el país. En este sentido, ha destacado que el resto de su red de vuelos se mantiene con normalidad. De cara a la temporada de verano, la compañía ha anunciado que ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas, lo que refleja el mantenimiento de su actividad en otros destinos. La decisión de suspender temporalmente la ruta se enmarca, por tanto, en un ajuste puntual motivado por circunstancias externas y no por una reducción general de la actividad.

La compañía prevé retomar los vuelos directos entre Madrid y La Habana en el mes de noviembre. No obstante, ha condicionado esta reanudación a la evolución de la situación energética en Cuba y a que se den las condiciones necesarias para operar con normalidad. Hasta entonces, la conectividad entre ambos países dependerá de las rutas alternativas habilitadas mediante acuerdos con otras aerolíneas.