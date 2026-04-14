Bankinter, Enagás, Mapfre, Puig y Telefónica lideran la reputación algorítmica del IBEX-35, según RepIndex.ai

Bankinter, Enagás, Mapfre, Puig y Telefónica conforman el Top 5 de reputación corporativa algorítmica del IBEX-35 en ChatGPT durante el periodo 6 al 12 de abril, según el análisis semanal de RepIndex.ai. El ranking refleja un entorno en el que ChatGPT prioriza la consistencia narrativa, la calidad de las fuentes y la coherencia documental, consolidando un grupo de compañías con posicionamientos sólidos en el ecosistema algorítmico.

En este contexto, Bankinter y Enagás destacan por su estabilidad informativa y claridad en la construcción del relato corporativo, mientras que Mapfre y Puig refuerzan su posicionamiento gracias a la consistencia narrativa y continuidad en su presencia informativa. Por su parte, Telefónica se mantiene en el Top 5 impulsada por su capacidad para trasladar mensajes estratégicos relevantes al entorno algorítmico, consolidando una narrativa estructurada y reconocible por los modelos de inteligencia artificial.

La evaluación de ChatGPT

El análisis pone de manifiesto que ChatGPT mantiene un enfoque más exigente que otros modelos, penalizando la falta de documentación estructurada y priorizando la trazabilidad y fiabilidad de las fuentes frente a impactos mediáticos puntuales. RepIndex.AI, la plataforma que define, analiza y prospecta en tiempo real la reputación corporativa del IBEX-35 y Corporate Spain, señala que este comportamiento refuerza la importancia de construir una base documental sólida y sostenida en el tiempo, capaz de ser interpretada de forma homogénea por las inteligencias artificiales.

"ChatGPT exige coherencia, consistencia y evidencia. No basta con tener visibilidad o actividad; es necesario sostener el relato con fuentes fiables y estructuradas que permitan a la IA construir una interpretación robusta de la compañía", afirmó Carlota Turci, COO de RepIndex.AI.

El informe destaca que la reputación algorítmica en este modelo se construye sobre la continuidad y calidad del relato corporativo, más que sobre eventos puntuales, consolidando un enfoque más estructural de la percepción empresarial.

El Top 10 del periodo semanal se completa con Iberdrola, BBVA, CaixaBank, Inditex y Repsol, que mantienen posiciones destacadas gracias a su visibilidad mediática, coherencia narrativa y presencia informativa sostenida.

RepIndex.AI integra los principales modelos —ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek y Qwen— y permite medir cómo estas tecnologías interpretan y proyectan la reputación corporativa en tiempo real, configurando un nuevo estándar en la gestión reputacional.