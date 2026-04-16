¿Cuál es el sueldo de Juan Roig como presidente de Mercadona?

El presidente de Mercadona, Juan Roig, es uno de los grandes empresarios españoles y, por ello, supone un referente fundamental para comprender cómo empresas y trabajadores contribuyen conjuntamente a la creación de riqueza. De hecho, la cadena de supermercados es una de las empresas que otorga mejores condiciones laborales a sus empleados. Así, cabe recordar que la compañía de Juan Roig ha decidido otorgar a partir de este año una semana más de vacaciones a sus trabajadores. Del mismo modo, en distintas ocasiones la empresa ha pagado importantes primas en las nóminas de su plantilla.

Por tanto, no resulta casual que Juan Roig fuera elegido el mejor líder empresarial de 2025 por su labor en Mercadona. Ahora bien, ¿cuánto cobra el dueño de la cadena de supermercados más importante de España?

¿Cuál es el sueldo de Juan Roig?

El presidente de Mercadona, Juan Roig, percibió en 2025 una retribución bruta de 12 millones de euros. De acuerdo con las agencias de comunicación, así se recoge en las cuentas de Inmo-Alameda, la sociedad que posee el 50,6% del capital de la compañía. En este sentido, destacan además que esta remuneración se sitúa en línea con la de años anteriores, ya que ha percibido la misma cuantía en los dos ejercicios previos, de acuerdo con la información remitida por la empresa. No obstante, de esa cantidad, 5,5 millones de euros corresponden al importe neto tras abonar el 54% en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Asimismo, además del salario, Juan Roig recibió 187 millones de euros en concepto de dividendos procedentes de los resultados de Mercadona. Así, cabe destacar que la compañía repartió en total 346 millones de euros en dividendos en el último ejercicio, lo que supone un incremento del 25,8% respecto a los 275,38 millones de 2024. De este modo, Mercadona señala que la retribución del presidente "es acorde con su liderazgo y experiencia personal" y que se encuentra "en línea con la que se satisface en el mercado para compañías comparables".

En este contexto, del conjunto de su patrimonio personal, salario y dividendos, Juan Roig destinó 220 millones de euros en 2025 a distintas iniciativas centradas en el impulso económico, el emprendimiento, la formación, el deporte, el arte y la cultura. En concreto, el empresario dedica a la sociedad tanto su retribución neta como parte relevante de los dividendos obtenidos, canalizados principalmente a través del denominado Proyecto Legado, puesto en marcha en 2012 con la idea de compartir conocimientos y recursos económicos con fines sociales y abarca diferentes áreas de actuación.

Iniciativas de Roig

Dentro de este marco, destaca la actividad de Marina de Empresas, que integra varias iniciativas orientadas al desarrollo empresarial. En 2025, Roig destinó 11 millones de euros a este ecosistema. Marina de Empresas se articula en tres ejes: EDEM, escuela de negocios centrada en formación empresarial; Lanzadera, aceleradora de empresas emergentes; y Angels, sociedad de inversión en proyectos emprendedores.

El Proyecto Legado también incluye actuaciones en el ámbito deportivo y cultural. A través de la Fundación Trinidad Alfonso, se destinaron seis millones de euros, mientras que al Valencia Basket Club se aportaron 19 millones de euros en la temporada 2024-2025. En el caso del Roig Arena, recinto multiusos inaugurado recientemente, la inversión acumulada supera los 400 millones de euros, de los cuales 179 millones corresponden al último ejercicio.

Al margen de estas actuaciones, Juan Roig y Hortensia Herrero también participan en otros proyectos orientados a la dinamización económica y social. Entre ellos figura Alcem-se, una plataforma impulsada en 2024 para contribuir a la recuperación de la actividad tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Estas iniciativas se financian igualmente con recursos procedentes del patrimonio personal y de los dividendos generados por la actividad empresarial.