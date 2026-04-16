Factorenergia incorpora a SmartestEnergy como socio mayoritario con el 85% del capital y amplía su presencia global

Factorenergia ha incorporado a SmartestEnergy como socio mayoritario con el 85% del capital y amplía su presencia global. Emili Rousaud mantiene una participación del 15%, sigue como CEO y se incorpora al Comité Ejecutivo de la energética británica, filial de Marubeni Corporation

La energética SmartestEnergy ha cerrado la adquisición del 85% de Factorenergia por un valor de 204 millones de euros y afianza así una alianza empresarial que permitirá a ambas compañías ampliar su presencia global y ganar peso en sus mercados.

Alianza estratégica

En un comunicado remitido este jueves, también han informado que el fundador de Factorenergia, Emili Rousaud, mantendrá el 15% del capital, continuará como CEO y pasará a formar parte del Comité Ejecutivo del Grupo SmartestEnergy, que es filial del conglomerado japonés Marubeni Corporation.

Factorenergia, con sede en Barcelona y pionera en la comercialización de electricidad en el mercado español liberalizado, seguirá con su actual marca y operativa, suscribe una alianza con un socio estratégico y de carácter industrial que le permitirá potenciar su crecimiento y ambición internacional.

Según Rousaud, SmartestEnergy aportará experiencia sectorial, compromiso compartido con la sostenibilidad y la transición energética, reforzará su posición en el mercado y la expansión de Factorenergia hacia otros mercados globales: "Juntos, somos más fuertes y generaremos importantes sinergias y valor a largo plazo para nuestros clientes y grupos de interés", ha subrayado el CEO de Factorenergia.

Para el CEO del Grupo SmartestEnergy, Robert Groves, la adquisición de Factorenergia es un hito para la expansión de la presencia global de la compañía británica. Además, ha destacado que la energética española es reconocida por su enfoque centrado en el cliente, su innovación y su conocimiento del mercado. "Vemos una gran afinidad entre nuestras organizaciones, en nuestro compromiso con soluciones prácticas que apoyan la transición energética", detalla el comunicado.

La operación cuenta con el apoyo de la matriz japonesa Marubeni Corporation, que refuerza aún más la división de servicios de energía e infraestructuras del conglomerado empresarial. Para el director general del departamento de servicios internacionales de energía e infraestructuras de Marubeni, Takafumi Shigemura, el acuerdo representa un paso importante en la expansión en los negocios mayorista y minorista de electricidad y ha afirmado que se pretende contribuir al crecimiento futuro de Factorenergia, ofreciendo servicios de alto valor añadido que respondan a las necesidades de los clientes de la Península Ibérica y América Latina.

La entrada de SmartestEnergy se produce tras la salida de los dos socios de carácter financiero –el fondo Ontario Pension Board y el fondo JZI– que hasta ahora ostentaban el 75% del capital de Factorenergia.

Sinergias

SmartestEnergy, con sede en el Reino Unido y 25 años de trayectoria, está especializada en servicios a grandes clientes comerciales e industriales, cuenta con 900 empleados y presencia en mercados como Estados Unidos y Australia, además del mercado británico.

El acuerdo con Factornenergia combinará las capacidades de comercialización minorista e innovación de la compañía catalana con la solidez comercial internacional y la experiencia en grandes cuentas de la compañía británica, creando así una plataforma con capacidad de expandirse hacia nuevos segmentos y territorios.

Factorenergia, fundada en 1999, tiene una cartera de más de 300.000 clientes, entre hogares y empresas, y la expansión internacional ha sido uno de los motores clave de su crecimiento robusto, con filiales en países como Portugal, Chile, México y Brasil. La plantilla asciende a 400 profesionales y suma unos ingresos anuales que superan los 600 millones de euros.