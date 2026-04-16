La Universidad Corporativa de Enagás cumple un año como referencia del talento en el sector energético

El avance en el sector energético en España no sólo depende de la infraestructura, sino de las personas. Bajo esta premisa, la Universidad Corporativa de Enagás (UCE) ha celebrado su primer año de vida, consolidándose como un eje estratégico para el desarrollo de capacidades técnicas y científicas en el sector.

El acto de aniversario, celebrado este miércoles en la sede de la UCE en Madrid, contó con la presencia de Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, quien subrayó que el éxito de la transformación energética está intrínsecamente ligado a la capacidad del país para "formar y atraer talento".

Un ecosistema para el hidrógeno

Durante la inauguración, Cigudosa destacó el momento dulce que vive el sistema científico español: "Hoy nuestro país tiene un ecosistema sólido que es la envidia de muchos; nunca se había creado tanto empleo tecnológico en tan poco tiempo". En este sentido, la UCE se erige como la herramienta de Enagás para liderar ámbitos críticos como las tecnologías del hidrógeno.

Por su parte, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, calificó a la universidad como un "punto de encuentro estratégico entre el conocimiento y la industria". Llardén insistió en que contar con profesionales preparados es un "factor crítico" para que los objetivos de descarbonización se conviertan en una realidad tangible para la sociedad.

El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén, celebran el primer aniversario de la institución.

Formación de vanguardia y alianzas internacionales

La UCE no parte de cero. Recoge el testigo de la antigua Escuela de Formación de Enagás, con 17 años de historia, y eleva su apuesta con 75.000 horas de formación anuales. Actualmente, su estructura se divide en tres áreas clave: Instituto corporativo, Instituto técnico e Instituto de liderazgo.

Uno de los puntos fuertes de la institución es su colaboración con el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, que ya integra a más de 100 entidades. En este contexto, Dominik Richter, de Hydrogen Europe Research, destacó durante el evento la importancia de que iniciativas como la UCE ayuden a "estandarizar" las competencias sobre el hidrógeno a nivel europeo.

Mirada al futuro: IA y Reskilling

El encuentro concluyó con una mesa redonda donde expertos de empresas como Moeve (anterior Cepsa) y Robert Bosch, junto a representantes académicos, debatieron sobre las "Green Skills". La UCE apuesta firmemente por el upskilling (mejora de competencias) y el reskilling (reciclaje profesional), integrando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje experiencial.

Con el respaldo del Learning and Performance Institute (LPI), la Universidad Corporativa de Enagás se posiciona no solo como un centro interno, sino como un referente de excelencia para toda la cadena de valor del sector energético en España.

Claves del centro