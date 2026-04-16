Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará su producción en los próximos tres años

Repsol ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que le permitirá retomar el control de las operaciones en el yacimiento de Petroquiriquire y aumentar su producción de petróleo en el país. Así, según ha informado la compañía energética en un comunicado publicado este jueves, el acuerdo permitirá a Repsol incrementar la producción en Petroquiriquire, donde posee un 40% de participación frente al 60% de PDVSA.

La firma de estos acuerdos se produce tras la emisión de una Licencia General por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza a Repsol a participar en transacciones relacionadas con operaciones de crudo y gas en Venezuela junto al Gobierno venezolano y PDVSA. Según la compañía, esta licencia supone un reconocimiento a su trayectoria como operador en el país y facilita el desarrollo de sus actividades en el contexto actual.

Acuerdo Marco

El acuerdo, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, se enmarca en el Acuerdo Marco suscrito en 2023 y posteriormente modificado en 2024, que establece las bases para el desarrollo de las actividades conjuntas entre ambas compañías en el país latinoamericano. Así, la compañía explica que este acuerdo también permitirá a Venezuela "garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023".

En este sentido, tal y como recoge el documento, el director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, ha subrayado tras la firma del contrato que "este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país".

El Acuerdo Marco firmado en 2023 estableció las condiciones necesarias para avanzar en los objetivos de producción, condicionados a la programación de cargamentos de crudo pesado por parte de PDVSA equivalentes a la producción del yacimiento en Petroquiriquire. Posteriormente, en su modificación de 2024, el acuerdo incorporó los campos de Tomoporo y La Ceiba, además de prever mecanismos para ampliar la duración de las concesiones.

Así las cosas, cabe recordar que la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día. En este sentido, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya había avanzado que la compañía está en disposición de aumentar en un 50% su producción en un plazo de 12 meses y de triplicarla en tres años, siempre que se mantengan las condiciones necesarias y se reinviertan los ingresos generados en el país. Este nuevo acuerdo se suma al firmado recientemente con la compañía italiana ENI y las autoridades venezolanas para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante 2026 en el proyecto Cardón IV, participado al 50% por ambas empresas.