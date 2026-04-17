Albia inaugura el primer tanatorio-crematorio de Tenerife Norte con un modelo pionero en innovación y sostenibilidad

Grupo Albia ha inaugurado el primer tanatorio-crematorio de Tenerife Norte, situado en Los Realejos, con el objetivo de ofrecer un servicio funerario innovador y accesible a los habitantes de la zona. El centro cuenta con instalaciones de última generación que incluyen una sala inmersiva diseñada para realizar despedidas personalizadas, y una sala multiconfesional con tecnología de videomapping. Además, dispone de una sala infantil para velar por el bienestar a los más pequeños.

Inclusión y compromiso

La compañía indicó que el centro se caracteriza por su enfoque accesible, impulsado en colaboración con Ilunion para garantizar la plena inclusión de personas con discapacidad física, auditiva y visual. Las instalaciones cuentan con señalización en braille, bucles magnéticos y códigos Navilens, entre otros recursos, para facilitar la orientación dentro del espacio.

En cuanto a la sostenibilidad, Grupo Albia ha integrado en el centro un horno crematorio de bajas emisiones y una flota de vehículos funerarios eléctricos e híbridos, además de ofrecer urnas y arcas ecológicas. El mobiliario del centro también ha sido diseñado con materiales reciclados y sostenibles, bajo la dirección de la empresa Tattoo, especializada en diseño circular.

Además de estas innovadoras instalaciones, Grupo Albia ofrece a las familias de manera gratuita la Unidad de Atención al Duelo (UAD), que brinda acompañamiento psicológico durante todo un año tras la pérdida de un ser querido. Este servicio se extiende incluso en casos complejos, como suicidio o duelo infantil, reforzando el compromiso de la compañía con el bienestar integral de las familias.

El nuevo centro, el séptimo de la compañía en el archipiélago canario, ha sido diseñado para responder a las demandas y necesidades de las familias del norte de Tenerife, que hasta ahora tenían que desplazarse a otras zonas de la isla para encontrar instalaciones de estas características.