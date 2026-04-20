La famosa cadena de supermercados que va a ocupar el primer Zara de España

El local comercial donde comenzó el imperio de Inditex cambia radicalmente de sector. El inmueble de la calle Juan Flórez de La Coruña, que albergó la primera tienda de Zara en la historia, iniciará una nueva etapa tras el cierre del establecimiento de moda. La propiedad del edificio ha formalizado un acuerdo de arrendamiento con la cadena de supermercados DIA, que se impone así al resto de operadores interesados en este enclave estratégico.

Ubicación estratégica y valor simbólico

Desde la dirección de DIA han destacado que este movimiento refuerza su presencia en "ubicaciones estratégicas y de alto valor simbólico". El local, considerado un espacio icónico dentro del tejido comercial coruñés, había despertado un notable interés en el mercado inmobiliario tras el cese de actividad de la marca de Amancio Ortega.

La propuesta de la cadena de alimentación resultó elegida por su enfoque alineado con el consumidor urbano. Según el comunicado oficial de la compañía, la apertura supone un paso determinante en la consolidación de su modelo de comercio de cercanía en Galicia, aprovechando el flujo peatonal y la relevancia histórica de la ubicación.

Despliegue operativo y empleo

El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300 metros cuadrados, un formato optimizado para las compras de proximidad en el centro de la ciudad. Con esta apertura, DIA alcanzará las ocho tiendas en el municipio de La Coruña, sumando un total de 101 establecimientos en toda la comunidad autónoma gallega.

La puesta en marcha del negocio conllevará la creación de diez puestos de trabajo, los cuales serán todos de nueva contratación. Este refuerzo de plantilla se enmarca en la estrategia de expansión de la marca, que busca capitalizar locales con gran visibilidad y arraigo en los núcleos urbanos.