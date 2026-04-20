ISEP clausura su primera promoción de formación penal con el exministro de Justicia Rafael Catalá como padrino

El Instituto Superior de Estudios Penales (ISEP) ha firmado un hito en la historia de la formación jurídica en España con la clausura de su primera promoción, en un acto que ya se considera un antes y un después en el ámbito del Derecho Penal.

La ceremonia, celebrada en Madrid, estuvo presidida por el exministro de Justicia Rafael Catalá, quien ejerció como padrino de esta primera edición y fue el encargado de entregar los diplomas a los alumnos, dotando al evento de un marcado carácter institucional y de máxima relevancia jurídica en un proyecto liderado por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, director de Ospina Abogados.

Un curso que nace para formar a los mejores penalistas

El programa ejecutivo del ISEP nace con una vocación clara: formar a los mejores abogados penalistas del panorama nacional e internacional. No se trata únicamente de un curso, sino de un modelo formativo diseñado desde la práctica real del Derecho Penal, orientado a la excelencia y al ejercicio profesional de alto nivel.

Un claustro de excepción en un programa eminentemente práctico

Uno de los activos más valiosos del ISEP es su claustro académico, integrado por figuras de primer nivel: Manuel Marchena Perea, Jordi Pina, Beatriz Uriarte, Blas Jesús Imbroda, Javier Muñoz Cuesta, Adolfo Prego de Oliver Puig de la Bellacasa, José Javier Polo Rodríguez, Juan Antonio García-Jabaloy, Luis de las Heras, Antonio Maroto, Gabriel Martín, Javier Cuairán, Fátima Rodríguez, María Riera, Jesús Mandri Zárate, Luis López de Castro, Juan Vizuete, Carlos Hernández, Sebastián Ramírez, Juan Gonzalo Ospina, Rosa Periche, Yegor Varela, Alberto Rodríguez-Mourullo y Javier Ruiz Blay.

Un conjunto de abogados penalistas en activo, ex fiscales, ex magistrados y profesorado universitario sin precedentes en un programa formativo penal en España. En el acto de clausura se contó además con la presencia de Ricardo Álvarez-Ossorio, Ignacio Gordillo y José Aníbal, que participarán en el Programa Ejecutivo en Derecho Penal: Técnicas avanzadas de litigación y estrategia procesal, previsto para octubre de 2026.

Satisfacción total del alumnado y consolidación del modelo

El balance de esta primera edición no deja lugar a dudas: la satisfacción del alumnado ha sido total, destacando especialmente la calidad del profesorado, el enfoque práctico y la utilidad real de los conocimientos adquiridos.

Este respaldo confirma el acierto de un modelo que conecta directamente con las necesidades del ejercicio profesional y que marca una nueva dinámica en la enseñanza del Derecho Penal.

Lejos de ser un punto final, esta primera promoción supone el inicio de una ambiciosa hoja de ruta. El ISEP ya ha anunciado nuevas acciones formativas disponibles en su página web, incluyendo programas ejecutivos avanzados y cursos de especialización que consolidarán su posicionamiento como referente internacional.