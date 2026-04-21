Amancio Ortega vende su participación en Enagás Renovables por 4,1 millones

Amancio Ortega ha puesto fin a su inversión en Enagás Renovable, vendiendo el 5% que tenía por unos 4,1 millones de euros. Esta apuesta por el mercado del hidrógeno renovable y el biometano se produjo en 2022 por parte de su unidad de inversión, Pontegadea.

La desinversión se ve incluída en el proceso de reorganización accionarial de la empresa, después de que el fondo francés Hy24 entrara como socio mayoritario. La operación se ha llevado a cabo en base a una valoración de 120 millones, lo que termina por reportarle a Pontegadea algo más de cuatro millones de euros.

En aquel momento, el gallego entró en Enagás Renovable mediante una adquisición de unos 3,5 millones por el 5% de participación. Haciendo balance, estos 4 años de inversión le terminan dando un beneficio de unos 600.000 euros.

No obstante, Ortega sigue estando presente en el grupo energético dentro de la matriz. Ya que con la adquisición del 5% de la empresa por más de 280 millones, Pontegadea paso a ser el principal accionista privado de manera permanente en el año 2019. Ese porcentaje se mantiene como una de las tantas posiciones estratégicas de la estructura financiera del fundador de Inditex.

Reordenación del accionariado

Esta reorganización de capital ha supuesto la salida de Pontegadea en el marco de una operación más amplia impulsada por Enagás para redefinir el accionariado de su filial verde. En este proceso, la energética ha procedido a la venta de un 40% de la sociedad a Hy24 por 48 millones de euros, lo que ha reducido su participación del 60% inicial al 20%.

El movimiento no se limita a esta desinversión parcial, ya que Hy24 también ha asumido el 10% conjunto que mantenían Navantia y Pontegadea. Con ello, el fondo pasa a controlar el 80% del capital de la compañía, reforzando de forma significativa su posición dentro del proyecto. Cabe recordar que Hy24 ya había entrado en el accionariado en 2022 con la adquisición de un 30%, por lo que esta nueva operación consolida su papel como accionista de referencia.

Desde Enagás esta evolución surge por dos factores principales: por un lado, el desarrollo progresivo del mercado del hidrógeno; por otro, la necesidad de adaptarse a la normativa europea sobre separación de actividades en el sector energético. Esta reconfiguración responde así a un ajuste estratégico del grupo en un entorno regulatorio en transformación.

Al mismo tiempo, la compañía orienta su actividad hacia su papel como operador de la futura red troncal de hidrógeno en España, así como hacia proyectos de gran relevancia como H2Med, el corredor energético que conectará la Península Ibérica con Francia y el norte de Europa y que se considera una infraestructura clave para la transición energética continental.

Esta estrategia de reposicionamiento se completa con la expansión internacional del grupo, que ha reforzado su presencia en Europa mediante la adquisición del 31,5% de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC por 573 millones de euros. Con esta operación, Enagás se convierte en el segundo mayor accionista del segundo operador gasista de Francia.

En este contexto de rotación de activos y reorientación estratégica hacia el hidrógeno y la descarbonización, la salida de Amancio Ortega se produce como el cierre de una inversión minoritaria en renovables, en paralelo a la transformación del proyecto y al nuevo reparto de control dentro de la compañía.