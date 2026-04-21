Enagás comprará el 31,5% del operador francés Teréga por 573 millones

Enagás ha acordado la compra del 31,5% del operador francés de transporte y almacenamiento de gas natural Teréga por 573 millones de euros, al tiempo que prevé registrar una plusvalía de 9,5 millones de euros en el segundo trimestre por la venta del 40% de su filial Enagás Renovable a Hy24, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Enagás ha detallado también sus resultados del primer trimestre, en el que obtuvo un beneficio neto recurrente de 56,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entrada en Teréga

La adquisición de Teréga refuerza la presencia internacional de Enagás en el mercado europeo del gas. El operador francés cuenta con alrededor de 5.100 kilómetros de gasoductos y dos almacenamientos subterráneos en el suroeste de Francia. Según la compañía española, esta infraestructura representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento. Además, ambas redes están conectadas en dos puntos, lo que facilita la integración operativa.

Enagás ha señalado que la operación encaja con su plan estratégico y contribuirá a la seguridad de suministro, además de favorecer los objetivos de descarbonización en ambos países. El cierre de la compra está previsto a lo largo de este año, pendiente de las autorizaciones regulatorias.

Desinversión

Paralelamente, Enagás ha anunciado la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24 por 48 millones de euros, operación que generará una plusvalía de 9,5 millones en el segundo trimestre.

La compañía mantendrá una participación del 20% en esta filial, creada en 2019 para impulsar el desarrollo del hidrógeno renovable en España y el biometano. Este movimiento forma parte de la estrategia de reorganización del grupo tras el avance de la Red Troncal de Hidrógeno. Enagás ha explicado que este proceso de desinversión responde a su plan estratégico 2025-2030 y a la necesidad de adaptarse a la normativa europea sobre separación de actividades en el sector energético.

En el plano financiero, los ingresos de Enagás entre enero y marzo alcanzaron los 227,4 millones de euros, un incremento interanual del 8,2%. Sin embargo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 147,6 millones de euros, lo que supone una caída del 9,9% que la compañía atribuye al impacto del marco regulatorio sobre los ingresos regulados.

La deuda neta del grupo se redujo hasta los 2.456 millones de euros, con un descenso de 19 millones respecto al cierre del ejercicio anterior. El coste financiero medio se sitúa en el 2%, con más del 80% de la deuda a tipo fijo y una vida media de 4,6 años.

Enagás mantiene su previsión de retribución al accionista. La compañía ha confirmado un dividendo total de 1 euro bruto por acción con cargo al ejercicio 2025. Dentro de este importe, está previsto un dividendo complementario de 0,60 euros, que será abonado el 2 de julio, según lo acordado en la última junta general de accionistas.