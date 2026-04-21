Indra inaugura un nuevo centro de fabricación de sistemas críticos de comunicación en Estados Unidos

Indra inauguró este lunes su nuevo centro de fabricación en Kansas, Estados Unidos, en el que se generarán sistemas críticos de comunicación, navegación y vigilancia y empleará a más de 200 personas.

Según detalló Indra este lunes en un comunicado, la inauguración tuvo lugar esta mañana y a ella asistió el senador de Kansas, Jerry Moran, y el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Las nuevas instalaciones, de 11.000 metros cuadrados, suponen una inversión de 50 millones de dólares –más de 42 millones y medio de euros– por parte de Indra. Diseñadas como un centro de excelencia de Indra, contarán con procesos avanzados de fabricación y pruebas electrónicas automatizadas para fabricar sistemas críticos de comunicación, navegación y vigilancia. Esta ampliación creará más de 200 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años, triplicando la plantilla local de Indra en Estados Unidos.

Expansión en EE. UU.

El consejero delegado destacó la importancia estratégica de las nuevas instalaciones de Olathe durante la ceremonia. "Con este proyecto, avanzamos con éxito en nuestro plan estratégico de crecimiento en Estados Unidos y damos un paso decisivo para reforzar la posición de Indra en un mercado estadounidense altamente competitivo, donde ya nos encontramos entre las empresas más importantes en soluciones avanzadas para la gestión del tráfico aéreo civil y militar", destacó.

El senador de Kansas valoró que "la decisión de Indra de ampliar su presencia en la región de Kansas City supone un gran logro" y apostar por el empleo de la región. "Nuestro estado cuenta con una rica historia en el sector de la aviación, por lo que resulta muy apropiado que las tecnologías críticas que garantizan la seguridad de nuestro espacio aéreo se desarrollen aquí mismo, en Kansas", añadió.

El nuevo espacio complementa las instalaciones de Indra, de 3.716 metros cuadrados, situadas en Overland Park, ciudad de Kansas, y proporciona la capacidad necesaria para cumplir el contrato multimillonario con la FAA, la Administración Federal de Aviación, para fabricar radares de vigilancia del tráfico aéreo de última generación y modernizar la seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo estadounidense.

Además de los sistemas de radar terrestres, la planta de Olathe fabricará más de 20.000 radios Indra Park Air para la FAA y sistemas portátiles de navegación aérea táctica para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.