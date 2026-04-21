Nestlé anuncia un ERE para 301 trabajadores en España

Nestlé España ha anunciado este martes a los trabajadores la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para "un máximo de 301" trabajadores de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción, que enmarca en su plan de "transformación operativa".

El objetivo es "adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo", informa en un comunicado.

La dirección, que ha asegurado que su voluntad es afrontar este procedimiento bajo los principios de "transparencia y respeto", ha detallado que los despidos afectarán a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Gerona.

La empresa, con 4.158 trabajadores, ha explicado que esta medida "responde a la evolución del sector" del gran consumo, que ha sufrido un aumento de los costes operativos, además de cambios de hábitos de consumo y el avance de la marca de distribución, lo que conduce a la automatización y digitalización de procesos.

Lo ha decidido tras "un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes".

El proceso se hará con una "interlocución honesta" con los sindicatos, para explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer el apoyo y acompañamiento necesarios a los profesionales afectados.