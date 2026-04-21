Telefónica, Colonial y Logista, mejor reputación algorítmica del IBEX-35, según ChatGPT en REPINDEX.AI

Telefónica encabeza la reputación corporativa algorítmica del IBEX 35 en ChatGPT correspondiente a la semana del 13 al 19 de abril, según los datos de REPINDEX.AI, la plataforma nativa de inteligencia artificial que mide en tiempo real cómo los principales modelos de IA perciben, evalúan y narran a las grandes empresas cotizadas españolas.

El top 3 de la reputación algorítmica del IBEX-35 según ChatGPT queda configurado por Telefónica –72 puntos RIX–, Inmobiliaria Colonial –67– y Logista –66–, tres compañías que destacan por encima de un bloque compacto de 18 empresas situadas entre los 54 y los 60 puntos, lo que revela una percepción general correcta pero poco diferencial en la mayoría del selectivo.

Telefónica abandera la clasificación con una ventaja de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor y quince sobre el tramo medio. El análisis detallado de las ocho métricas de REPINDEX.AI revela qué hay detrás de este liderazgo: la operadora obtiene la máxima puntuación posible en momentum reputacional –RMM 100–, lo que indica que ChatGPT detecta una presencia informativa excepcionalmente activa, actualizada y en tendencia ascendente en todas las capas del ecosistema digital.

A esto se suma una fortaleza de evidencia notable –DRM 75–, muy por encima de la media sectorial de 58, lo que significa que el modelo de OpenAI identifica un volumen significativo de fuentes primarias y documentación verificable al narrar a Telefónica, desde resultados trimestrales y guidance financiero hasta cobertura en medios Tier-1 como Reuters o Expansión. La combinación de ambos factores —visibilidad máxima y calidad documental superior— configura un perfil que ChatGPT interpreta como el de una compañía que no solo está presente en la conversación algorítmica, sino que la lidera con contenido sustantivo, no meramente reactivo.

Inmobiliaria Colonial, con 67 puntos, se sitúa en segunda posición gracias a una narrativa corporativa coherente y una percepción de gobernanza equilibrada que ChatGPT valora por encima de la media del sector inmobiliario cotizado. Su perfil reputacional algorítmico refleja estabilidad y baja exposición a controversias. Y Logista completa el podio con 66 puntos RIX, posicionándose como una de las compañías con mejor desempeño reputacional algorítmico del selectivo. El modelo de OpenAI reconoce en la compañía de distribución una ejecución corporativa consistente y una coherencia informativa que la distingue en un índice donde la media sectorial se sitúa en 57 puntos.

Bloque sin grandes diferencias

Tras el podio, el top 10 lo completan Acerinox y Ferrovial –65 puntos–, Banco Santander, BBVA y Cellnex Telecom –64– y Aena –62–. Las seis compañías comparten un perfil algorítmico sólido en gestión de controversias y coherencia informativa, beneficiadas por la temporada de resultados y la alta visibilidad que ChatGPT otorga a sectores como banca, infraestructuras y telecomunicaciones, aunque ninguna alcanza el diferencial de momentum que sitúa a Telefónica en cabeza.

El ranking general del IBEX-35 muestra que los 35 valores se agrupan entre los 46 y los 72 puntos, con una gestión de controversias excelente a nivel sectorial –CEM 92– y una coherencia informativa sólida –DCM 68–, mientras que la autoridad de fuentes –SIM 28– continúa siendo el déficit estructural del selectivo, revelando la escasez de documentos regulatorios y académicos citados por el modelo.