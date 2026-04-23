Bankinter gana 291 millones en el primer trimestre de 2026, un 7,6% más

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 291 millones de euros en el primer trimestre del año, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2025, gracias al avance del negocio con clientes y al crecimiento en todos sus márgenes.

Según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio antes de impuestos ascendió a 410 millones, un 8,2% más que en los tres primeros meses de 2025; y el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, aumentó un 6,5% para alcanzar los 779 millones.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de Bankinter, el banco español que habitualmente presenta primero sus resultados, se situó en el 18,8%; mientras que la solvencia, medida en la ratio de capital CET 1, era al finalizar marzo del 12,96%, muy por encima del mínimo que le exige el Banco Central Europeo (BCE), que es del 8,47%.

Crece el margen de intereses

El margen de intereses creció un 5,5% respecto al primer trimestre del año pasado, hasta los 570,6 millones de euros, por encima de los cinco últimos trimestres; mientras que el margen bruto aumentó un 6,5%, hasta los 779 millones de euros, gracias al buen comportamiento de las comisiones.

Estas alcanzaron los 257 millones de euros, un 9,9% más, de los que 146 millones procedieron de servicios de gestión de activos y brokerage, con un aumento del 18,1% por la mayor actividad en estos negocios.

El margen de explotación fue de 502,9 millones de euros, un 8,7% más que en el primer trimestre de 2025; y los costes operativos, que ascendieron a 276 millones, se incrementaron un 3%. El volumen de negocio –incluyendo inversión crediticia, recursos típicos y activos bajo gestión– se situaba a 31 de marzo de 2026 en 238.767 millones de euros, un 6,5% más que en el mismo trimestre de 2025.

La ratio de eficiencia mantuvo su mejora sostenida y se situó al finalizar marzo en el 35,4%; la de morosidad en el 1,92% –23 puntos básicos menos que un año antes– y la de cobertura en el 69,5%.

Cartera crediticia

Al finalizar el primer trimestre, la cartera crediticia era de 84.723 millones de euros, un 4,9% más; y los recursos controlados de clientes aumentaron un 7,3% interanual, hasta los 154.044 millones de euros.

Dentro de ellos, los recursos minoristas –fundamentalmente cuentas y depósitos– eran de 84.920 millones de euros al finalizar el trimestre, con un aumento de sólo el 1%, frente a los gestionados fuera de balance –fondos de inversión propios y ajenos, fondos de pensiones, gestión patrimonial, Sicavs e inversión alternativa–, que crecieron un 17%, hasta los 69.124 millones.

Por negocios, en Banca de Empresas la inversión crediticia alcanzó los 37.500 millones de euros, un 8% más que en el primer trimestre de 2025, siendo el motor el negocio internacional, que, con un incremento del 17%, concentró 12.000 millones.

En Banca Comercial, que agrupa la actividad con clientes personas físicas, el patrimonio gestionado por Bankinter era de 155.000 millones, un 13% más que en marzo de 2025, de los que 84.000 millones eran de clientes de Banca Patrimonial –10.000 millones más que hace un año– y 71.000 millones de Banca retail –8.000 millones más–.

Cae un 40% la nueva producción hipotecaria en España

La nueva producción hipotecaria cayó un 22% respecto a marzo de 2025, hasta los 1.300 millones de euros, especialmente por España, donde el descenso ha sido de un 40%, frente a un crecimiento del 37% en Irlanda y del 8% en Portugal.

El saldo de la cartera hipotecaria de Bankinter, que atribuye la caída en la nueva producción a que las cifras del primer trimestre de 2025 fueron muy buenas, era al finalizar marzo de 2026 de 38.600 millones de euros, un 4% más que un año antes.

Por geografías, España sigue siendo el mercado con mayor volumen de actividad y su resultado antes de impuestos en el primer trimestre fue de 342 millones de euros, un 10% más.

En Portugal, donde el banco lleva diez años, tuvo un beneficio antes de impuestos de 56 millones de euros, manteniéndose estable con respecto al primer trimestre de 2025, y en Irlanda, donde ya opera con la marca Bankinter, de 12 millones de euros, un 12% más.