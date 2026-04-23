El Grupo ACS refuerza su presencia en EEUU con el inicio del SR 400 Express Lanes en Atlanta

Las empresas del Grupo ACS, ACS Infra (Iridium) y FlatironDragados, se han unido hoy al Departamento de Transporte de Georgia (GDOT), la Autoridad Estatal de Carreteras y Peajes de Georgia (SRTA), otros socios del proyecto y personalidades clave para celebrar el inicio de obras del proyecto SR 400 Express Lanes.

Bajo el consorcio SR 400 Peach Partners, esta asociación público-privada (APP) ampliará la capacidad de la SR 400 con carriles gestionados de 16 millas (~26 kilómetros) desde la estación North Springs de la Autoridad de Tránsito Rápido del Área Metropolitana de Atlanta (Marta), en el condado de Fulton, hasta McFarland Parkway, en el condado de Forsyth, mejorando la fluidez de los desplazamientos, reforzando su seguridad y apoyando el crecimiento económico en el área metropolitana de Atlanta.

SR 400 Peach Partners —integrado por ACS Infra (Iridium), Acciona y Meridiam como promotores— ejecutará el proyecto con GDOT y SRTA bajo un acuerdo APP. FlatironDragados y Acciona liderarán la construcción, con Parsons como ingeniero de diseño principal. El proyecto constituye un componente clave del Programa de Inversión en Movilidad Mayor de Georgia (MMIP) y la primera licitación con riesgo de ingresos bajo dicho programa.

Steve DeWitt, CEO de ACS Infra, ha declarado: «Este inicio de obras supone un hito importante para uno de los corredores de transporte más críticos de Georgia. En colaboración con GDOT y SRTA, estamos orgullosos de ejecutar un proyecto que aportará beneficios de movilidad a largo plazo, apoyará el crecimiento económico y mejorará la experiencia diaria de desplazamiento de las comunidades a lo largo de la SR 400 y el área metropolitana de Atlanta».

Javier Sevilla, CEO de FlatironDragados, ha declarado: «Al entrar en la fase de construcción, nos enorgullece continuar nuestra estrecha colaboración con GDOT y nuestros socios en la empresa conjunta en esta inversión vital. Esta compleja iniciativa generará importantes oportunidades de empleo e impulsará un crecimiento económico y empresarial sostenido en toda la región».

Con una inversión total de aproximadamente 10.800 millones de dólares y un plazo de concesión superior a 55 años —que incluye un período de construcción de 5,5 años y 50 años de explotación de peajes—, el proyecto SR 400 Express Lanes contará con carriles dedicados de precio dinámico en cada sentido, ofreciendo a los conductores una opción con tiempos previsibles, al tiempo que se mantiene el acceso gratuito a los carriles de uso general existentes. El proyecto mejorará además las conexiones con el intercambiador SR 400/I-285, nuevos puentes y sistemas tecnológicos en todo el corredor diseñados para optimizar el flujo de tráfico y mejorar la seguridad. Asimismo, respaldará las conexiones existentes con Marta y las futuras mejoras del transporte rápido en autobús a lo largo del corredor.

La estructura de financiación del proyecto combina apoyo federal a través de un préstamo Tifia y bonos exentos de impuestos (PAB), junto con inversión de capital privado, lo que proporciona una base sólida para la ejecución de esta inversión. La construcción avanzará por fases a lo largo del corredor, iniciándose esta primavera.

Se prevé que la construcción genere una importante creación de empleo y actividad económica en toda la región, además de numerosas oportunidades para contratistas y proveedores locales. Una vez concluido, el proyecto mejorará el tráfico del corredor, reducirá la congestión y reforzará la conectividad entre los principales centros de empleo, las comunidades residenciales y los nodos de transporte, incluido Marta.

El proyecto SR 400 Express Lanes ya ha recibido reconocimiento sectorial por su innovadora estructura financiera, habiendo obtenido los galardones IJGlobal North America Transport Deal of the Year y PFI Americas Infrastructure Deal of the Year.

Sobre el Grupo ACS

El Grupo ACS es una organización global, integrada y diversificada que desarrolla, invierte, diseña, construye y opera proyectos en movilidad de nueva generación, tecnología avanzada, transición energética, minerales críticos, recursos naturales, infraestructura social e ingeniería civil a gran escala.

El Grupo cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo y una facturación de 49.900 millones de euros en 2025. Su red global le otorga escala y cobertura para movilizar recursos con rapidez y eficiencia para sus clientes, ofrecer carreras profesionales satisfactorias a sus empleados y realizar inversiones a largo plazo en innovación e investigación. Contamos con un profundo conocimiento de nuestros mercados, relaciones consolidadas con nuestras comunidades y una experiencia técnica inigualable que aporta soluciones a nuestros clientes. En 2025, el Grupo ACS fue clasificado en el número 1 de la lista ENR Top 250 International Contractors.

Las empresas del Grupo ACS incluyen ACS Infra, líder mundial en el desarrollo, financiación y operación y mantenimiento a largo plazo de proyectos de infraestructura en Norteamérica, y FlatironDragados, el socio de confianza con sede en Atlanta que ejecuta infraestructuras resilientes, innovadoras y sostenibles para el presente y el futuro. Asimismo, FlatironDragados es la segunda mayor empresa de ingeniería civil y construcción de Norteamérica.