Finizens pulveriza la barrera de los 600 millones de euros y pone la directa hacia los 1.000 millones

La gestora automatizada independiente continúa su imparable ascenso en el mercado español, consolidando un modelo basado en la indexación, las bajas comisiones y la rentabilidad a largo plazo.

Finizens, el robo-advisor de referencia en el ámbito de la gestión pasiva en España, ha alcanzado un nuevo hito histórico al superar los 600 millones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento. Este crecimiento, impulsado por una base de más de 24.000 inversores, reafirma la confianza del ahorrador en un modelo que prioriza la eficiencia de costes frente a la gestión activa tradicional.

El consejero delegado y cofundador de la firma, Giorgio Semenzato, ha celebrado la noticia subrayando la solidez de su propuesta de inversión: "Gracias a nuestros inversores por demostrar que el crecimiento no se detiene ante nada. Ya gestionamos 600 millones y aceleramos el paso hacia nuestro siguiente hito: los 1.000 millones".

Rentabilidades que baten al mercado

Los resultados del ejercicio 2025 avalan la estrategia de la entidad. Las carteras de Finizens cerraron el año con rentabilidades netas positivas en todos los perfiles:

Perfil Agresivo (100% renta variable): +9,7%

Perfil Defensivo (100% renta fija): +2,3%

Si analizamos el histórico desde su lanzamiento en 2017, las cifras son todavía más contundentes. La cartera agresiva acumula una revalorización del 124,7%, mientras que la opción más conservadora alcanza un 10,7%, demostrando la eficacia de la diversificación global y la indexación en distintos ciclos económicos.

Innovación y 'Plan Amigo' ilimitado

A lo largo del pasado año, la firma amplió su catálogo con soluciones temáticas de éxito como 'USA+' (centrada en los grandes índices norteamericanos) y 'Finizens Top Value España', que permite delegar la inversión en gestoras de autor tan reputadas como Azvalor, Magallanes, Cobas u Horos.

Además, la entidad ha dado una vuelta de tuerca a su política de comisiones —uno de sus pilares fundamentales— al mejorar sustancialmente su Plan Amigo. A partir de ahora:

Los descuentos por invitación no caducan .

Se crea una 'reserva de invitaciones' que se aplica automáticamente si el patrimonio crece o si vence un descuento anterior.

El objetivo es que el inversor pueda llegar a invertir de forma gratuita (sin comisión de gestión) de por vida de manera sencilla y transparente.