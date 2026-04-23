La Federación Fecpe se integra en Fetico para reforzar la representación del sector energético

La Federación Española de Cuadros de la Energía (Fecpe) ha formalizado su integración en la Confederación Sindical Independiente Fetico, consolidando una alianza estratégica que refuerza la representación de los mandos intermedios, técnicos y profesionales cualificados del sector energético en España.

Según informó Fetico, la unión, que añade más de 1.100 afiliados y cerca de 100 delegados, responde a una visión compartida por defender los intereses de los profesionales desde el diálogo, la modernidad, el rigor técnico y el sindicalismo moderno.

Fecpe reúne a 10 asociaciones del sector energético: ACYD-EDP, SITAT, Atype Iberdrola Grupo, Enagas, Tecnatom, Nuclenor, Gamesa PS, Gamesa IT, GHESA y Empresarios Agrupados, y se incorpora a Fetico manteniendo su identidad, su idiosincrasia y su modelo organizativo propio. La confederación potencia, y ayuda a ganar en representatividad, en alcance y en capacidad de influencia ante las empresas y las instituciones.

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, definió esta incorporación de Fecpe "como una apuesta decidida por un sindicalismo moderno, que impulsa el modelo europeo de cuadros, donde prima la representación que no se limita a los trabajadores de base, sino que acompaña a los profesionales a lo largo de toda su trayectoria, también cuando ascienden y se convierten en mandos o técnicos especializados".

El sector energético es un pilar fundamental para la estabilidad económica y la seguridad del Estado. En un contexto marcado por la transición energética, la innovación tecnológica y los nuevos retos regulatorios, los mandos intermedios y profesionales técnicos desempeñan un papel clave que, hasta ahora, no siempre ha tenido la representación sindical que merece. Esta integración pone fin a esa brecha.

"Integrarnos en Fetico es el paso natural para una organización que ha crecido con una idea clara, y es que los profesionales del sector energético merecen una representación a la altura de su importancia. Compartimos con Fetico la convicción de que el diálogo es siempre el mejor instrumento, y de que el futuro del sindicalismo pasa por acompañar a los profesionales en toda su trayectoria, no solo en los primeros escalones. Esta unión nos da la fuerza y el respaldo que necesitamos para seguir avanzando", ha destacado Enrique Tamargo, secretario general de Atype Iberdrola Grupo, sección mayoritaria dentro de Fecpe.

Uno de los pilares que ha impulsado esta integración es la coincidencia en valores. Tanto Fetico como Fecpe rechazan la estrategia de confrontación sistemática con las empresas y apuestan por el diálogo como herramienta principal de negociación. En el sector energético, donde las condiciones laborales son en términos generales superiores a la media, el camino no pasa por el conflicto, sino por seguir construyendo acuerdos que beneficien a trabajadores y empresas.

"Recibimos la llegada de Fecpe con enorme satisfacción. Son una organización renovada, con gente joven, con visión de futuro y con una forma de entender la acción sindical que encaja perfectamente con la nuestra. La energía es un sector estratégico para España, y no puede permitirse el lujo del conflicto permanente. Necesita profesionales comprometidos y representados por organizaciones que apuesten por el consenso. Eso es exactamente lo que hacemos juntos desde hoy", destacó Pérez.