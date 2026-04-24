Microsoft busca recortar 8.750 empleos de alto rango

De acuerdo con un memorando al que ha tenido acceso el medio estadounidense CNBC, Microsoft ofrecerá un programa de jubilación anticipada voluntaria a un grupo específico de empleados en Estados Unidos que podría afectar hasta al 7% de su fuerza laboral en el país. Este plan se anuncia en un momento en el que Microsoft ha intensificado sus inversiones en centros de datos, mientras sus acciones han caído un 12,1% desde comienzos de este año. A continuación, te contamos todas las claves.

Como mencionamos, este plan de jubilación anticipada podría afectar al 7% de los trabajadores de Microsoft en Estados Unidos, lo que equivaldría a unos 8.750 empleados de un total de 125.000 que la compañía tiene en el país. A nivel global, Microsoft contaba con 228.000 empleados en junio de 2025.

Se busca la salida de unos 8.750 empleados de alto rango

Este programa de jubilación voluntaria estará disponible solo para los empleados estadounidenses en nivel de senior director o inferior que cumplan la "regla de 70": la suma de su edad más los años de servicio en Microsoft debe ser igual o superior a 70. Por ejemplo, podría acogerse a él un empleado de 50 años con 20 años de antigüedad en la empresa, o uno de 60 años con 10 años de servicio.

En 2025, Microsoft anunció que tenía previsto invertir aproximadamente 80.000 millones de dólares en la construcción de centros de datos con capacidad para Inteligencia Artificial (IA), destinados al entrenamiento de modelos y al despliegue de aplicaciones basadas en la nube en todo el mundo. Al mismo tiempo, en lo que va de 2026, la empresa fundada por Bill Gates ha visto caer sus acciones un 12,1% en el Nasdaq, pasando de 472,94 dólares por acción a los 415,75 dólares actuales.

Microsoft vive un momento delicado

Según la información de CNBC, los empleados que cumplan los requisitos y sus gerentes recibirán los detalles completos sobre este programa de jubilación voluntaria anticipada el próximo 7 de mayo.

Hay que recordar que, en 2025, Microsoft ya despidió a unos 15.000 empleados como parte de un proceso de reestructuración con el que la empresa busca "reducir la jerarquía organizativa, con menos gerentes, y optimizar sus productos, procedimientos y funciones".

En el memorando interno al que ha tenido acceso CNBC se pueden leer las siguientes palabras de Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de Microsoft: "Nuestra esperanza es que este programa brinde a quienes cumplan los requisitos la opción de dar ese siguiente paso en sus propios términos, con el generoso apoyo de la empresa".

Unos empleados que cobran más de medio millón de dólares

Así pues, a la vista de estas palabras, es razonable esperar que quienes decidan acogerse voluntariamente a este programa de jubilación anticipada reciban una importante indemnización económica. El objetivo de Microsoft con este programa es reducir su plantilla, particularmente entre aquellos trabajadores en nivel de senior director, que perciben una compensación anual media de 507.912 dólares.

En conclusión, Microsoft sigue avanzando en sus proyectos de Inteligencia Artificial (IA) y en la construcción de centros de datos para esta tecnología, al tiempo que busca reducir sus costes salariales facilitando la salida voluntaria de uno de los grupos de empleados mejor pagados de la compañía, con el objetivo de amortiguar también el desplome de sus acciones en el Nasdaq.