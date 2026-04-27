150 años brindando: Damm celebra su siglo y medio de historia entre el alma del Liceo y la magia de la Boquería

El Gran Teatro del Liceo ha sido testigo esta noche de un acontecimiento histórico. Damm ha celebrado su 150º aniversario en una gala conmemorativa que ha trascendido lo institucional para convertirse en una oda a la trayectoria de la empresa desde su fundación en Barcelona en 1876. Más de 1.500 personas se han dado cita en el histórico teatro para homenajear una compañía que, a lo largo de un siglo y medio, ha sabido convertirse en un símbolo indisoluble de la identidad mediterránea.

El acto ha contado con la presencia de las principales autoridades de Cataluña, encabezadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, acompañados por una amplia representación del tejido empresarial, social, cultural y deportivo.

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha querido poner el foco en el alma de la compañía: su equipo humano. Una nutrida representación de colaboradores de Damm ha formado parte del evento, siendo protagonistas de un aniversario que, en palabras de Carceller Arce: "Es, sobre todo, un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible este recorrido y que, generación tras generación, han contribuido a construir lo que hoy somos". Asimismo, ha destacado la capacidad de la empresa para evolucionar sin perder sus raíces: "En Damm hemos sabido evolucionar sin perder nuestra esencia, manteniendo una forma de hacer basada en la calidad, la innovación y la proximidad con la sociedad".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha señalado: "Damm es una compañía con una trayectoria que pone de manifiesto su profundo arraigo en el país. A lo largo de estos años, ha generado prosperidad y, sobre todo, la ha compartido, lo que la convierte en un auténtico activo de país".

Un viaje por la historia a través de los sentidos

Conducida por los actores Silvia Abril y David Verdaguer, y bajo la producción de El Terrat (The Mediapro Studio), la gala ha sido una sinfonía de emociones que ha recorrido los cuatro pilares fundamentales de Damm: la calidad del producto, su capacidad industrial, su presencia internacional y sus clientes.

La música ha sido el hilo conductor de una velada mágica, dirigida por el compositor Lucas Vidal —ganador de dos premios Goya y un premio Emmy— al frente de la Original SoundTrack Orchestra (OSTO). El escenario del Liceo ha vibrado con un medley con las canciones más emblemáticas de las campañas Mediterráneamente, interpretadas por Santi Balmes, Maia Vidal, Ramon Mirabet, Maria Rodés, Magalí Sare, Lexter y Txell Sust quienes volvieron a poner voz a las bandas sonoras de las campañas de Estrella Damm.

La noche ha sido un constante diálogo entre pasado, presente y futuro. Mientras la presentadora Marta Flich ponía el foco en la espectacular transformación empresarial del grupo —que en los últimos 25 años ha pasado de una facturación de 200 millones a superar los 2.000 millones de euros, consolidándose como un referente internacional—, personalidades como Ferran Adrià, Martina Puigvert, Andrés Iniesta, Juan Antonio San Epifanio —Epi—, Clara Segura o Luis Tosar han personificado el compromiso de Damm con la gastronomía, el deporte y la cultura.

Uno de los momentos más destacados ha sido la actuación de Rigoberta Bandini, quien, acompañada de la Original SoundTrack Orchestra, ha interpretado una versión de la canción de Joan Manuel Serrat Barcelona i jo; una oda a la ciudad que vio nacer a Damm hace 150 años. El broche final ha llegado con la conexión con la Torre Glòries que, para la ocasión, se ha llenado de cerveza para brindar con la ciudad de Barcelona por el aniversario de Damm. En ese momento, ha irrumpido en el escenario Lars Lindquist, líder de Billie the Vision & The Dancers, para recordar los acordes de Summercat, la banda sonora que marcó el inicio de las campañas Mediterráneamente de Estrella Damm.

El sabor de la identidad: de la ópera al mercado

Tras el despliegue de emociones en el Liceo, la celebración se ha trasladado al corazón gastronómico de la ciudad: el Mercado de la Boquería, donde los asistentes han disfrutado de una cena única concebida como un homenaje al producto, a la gastronomía, y a los bares y restaurantes que forman parte de la identidad de la ciudad. La propuesta gastronómica de paradistas y restauradores del mercado ha ofrecido un recorrido por los sabores del territorio, poniendo en valor la riqueza culinaria local y el vínculo de Damm con el producto y con quienes lo hacen posible. Desde clásicos como el fricandó, el bacalao a la llauna o las albóndigas con sepia, hasta propuestas como el steak tartar, arroces de marisco o una cuidada selección de ostras, quesos y embutidos, la experiencia se ha completado con especialidades como la picaña a la brasa o elaboraciones de atún rojo, así como con un postre final firmado por Christian Escribà, elaborado en su obrador de la Rambla. Y todo ello acompañado con la extensa gama de cervezas de Damm que han estado presentes en los momentos más especiales de los barceloneses durante el último siglo y medio.

Una destacada representación de cocineros clientes de Damm entre los que se encontraban Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Carme Ruscalleda, Albert Adrià (Enigma), Fina Puigdevall (Les Cols), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Rafa Zafra (Estimar) o Carles Gaig (Petit Comité), entre otros, no han querido perderse la oportunidad de brindar con Damm por este siglo y medio de historia.