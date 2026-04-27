El gigante noruego del software Visma entra en el capital de la malagueña Bilky

El grupo noruego Visma, especializado en soluciones de software de gestión empresarial, ha incorporado a su grupo en España a Bilky, una compañía nacida en Málaga que, en apenas unos años, se ha convertido en uno de los casos de crecimiento más destacados del sector tecnológico nacional.

La operación representa una apuesta clara por una empresa que ha sabido escalar con rapidez, consolidando una propuesta innovadora en un mercado tradicionalmente fragmentado. Bilky ha irrumpido con un modelo diferencial que conecta en un único entorno a asesorías, empresas y empleados, simplificando procesos y redefiniendo la forma en que se gestiona el día a día en este ámbito.

Desde su fundación en 2017, Bilky ha experimentado una evolución poco habitual en el sector, superando los 300.000 usuarios activos y posicionándose como una solución de referencia para miles de asesorías y pymes en toda España. Este crecimiento sostenido, basado en una fuerte orientación al cliente y una ejecución ágil, ha convertido a la compañía en un actor cada vez más relevante dentro del ecosistema tecnológico nacional.

Con el respaldo de Visma, Bilky inicia una nueva etapa en la que podrá acelerar el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas, especialmente en inteligencia artificial, y continuar ampliando su propuesta de valor para seguir liderando la evolución del sector.

La incorporación a Visma no solo supone respaldo estratégico, sino también acceso a una sólida infraestructura tecnológica y a la experiencia acumulada en múltiples mercados europeos. Esto permitirá a Bilky acelerar la integración de capacidades de inteligencia artificial en su plataforma, optimizando procesos clave como la gestión documental, la conciliación o el análisis contable. El objetivo es aumentar la eficiencia de las asesorías y potenciar el valor que aportan a sus clientes, liberando tiempo para el asesoramiento y la toma de decisiones.

"El sector de las asesorías en España representa un eje estratégico para nosotros. Tras años consolidando nuestro liderazgo en Europa y Latinoamérica, nos aliamos con Bilky para sumar nuestra tecnología y expertise a un proyecto que ya está transformando el sector. Estamos aquí para potenciar su escalabilidad y acelerar un crecimiento que, por mérito propio, ya está resultando excepcional", afirma Miguel García Paredes, M&A Manager de Visma en Iberia.

"Formar parte de Visma es una gran oportunidad para escalar nuestro proyecto. Queremos liderar la transformación digital del sector de las asesorías en España, y este respaldo nos permitirá avanzar mucho más rápido en esa dirección", señala Ignacio Hernández Sellart, CEO de Bilky.

Con la incorporación de Bilky, Visma alcanza su octava inversión en Iberia y la sexta en España, tras las adquisiciones de Holded, Declarando, Quaderno, tugesto y Woffu en España, así como de Moloni e InvoiceXpress en Portugal. En conjunto, estas compañías acompañan a más de 150.000 pymes, asesorías y autónomos en la gestión de su actividad diaria.

En la operación, Bilky ha contado con el asesoramiento financiero de Infinitto Capital y el asesoramiento legal de Ceca Magán. Por su parte, Visma ha sido asesorada por KPMG y Gómez-Acebo & Pombo.