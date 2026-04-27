El tasazo de Aena ahuyenta a Ryanair: no crecerá en España por primera vez desde su llegada

El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryanair, Eddie Wilson, ha anunciado este lunes que 2027 será seguramente el primer año en el que la compañía no crezca (en lo que se refiere a aumento de oferta de asientos) desde su llegada a España en 2002.

En 2024 y 2025, la oferta de billetes continuó creciendo a pesar de los recortes en aeropuertos regionales, gracias al incremento de plazas en los principales aeropuertos. Sin embargo, en 2026 la oferta se encuentra prácticamente estancada y, según Wilson, en 2027 se ofertarán menos asientos que en 2026.

El CEO de la aerolínea ha intervenido en un acto organizado con medios de comunicación, donde ha señalado que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio hace que los aeropuertos españoles, especialmente los regionales, no sean competitivos, por lo que Ryanair centrará sus esfuerzos hacia otros países que le resulten más beneficiosos económicamente, como son Croacia, Albania o Marruecos.

Wilson señala al Gobierno por su inacción

Wilson ha señalado al Gobierno al considerar que, pese a tener una participación del 51% en Aena y ser responsable de la política tarifaria, no está haciendo nada para evitar la salida de las aerolíneas de las regiones españolas y "en lugar de utilizar su control para bloquear el aumento del 21% de las tasas, está optando por maximizar los retornos de caja al permitir que Aena abuse de su posición de monopolio".

Hay que recordar que la supresión de asientos ofertados por Ryanair desde 2025 alcanza ya más de 3 millones, aunque todos estos recortes han sido en aeropuertos regionales, no en los principales aeropuertos de España, donde la compañía ha incrementado su oferta. Esto último es lo que explica que la aerolínea irlandesa haya seguido creciendo.

En cuanto a uno de los temas del momento (la posible escasez de queroseno y su impacto en los precios de los vuelos como consecuencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz), el CEO de Ryanair ha augurado un aumento de los precios de los billetes, además de una reducción de la oferta por parte de las aerolíneas, donde algunas ya han cancelado vuelos y donde hay destinos con menor operativa. Sin ir más lejos, y como contamos en Libre Mercado, la aerolínea alemana Lufthansa ha anunciado la supresión de 20.000 vuelos por esta escasez de combustible (y su encarecimiento).

Respecto a cómo afectará esta situación a Ryanair, Wilson ha señalado que su compañía no tiene problemas derivados del precio del combustible por el momento, ya que tiene cubierto el 80% de sus necesidades para este año. Por ello, esta circunstancia no tendrá impacto en su operativa, al menos durante los meses de mayo y junio.

El encarecimiento del queroseno ya afecta a los vuelos

Desde que estalló la guerra en Irán y se produjo el inmediato bloqueo del estrecho de Ormuz (por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial), el precio del combustible para aviones no ha hecho más que crecer. Como podemos ver en el siguiente gráfico de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), el precio se ha disparado en tan solo unos meses.

Si en febrero el precio medio rondaba los 100 dólares por barril, este llegó a escalar hasta los 230 dólares, aunque actualmente ronda los 180 dólares por barril. Una cifra que evoluciona en función de cómo vaya desarrollándose el conflicto bélico.

Como es de esperar, esto se traduce en un aumento de los precios de los viajes (como ya hemos contado aquí), provocado por el encarecimiento de los costes de las aerolíneas. El combustible representa alrededor del 30% del coste total de estas empresas. Por lo tanto, cuanto más tiempo permanezca bloqueado el estrecho de Ormuz, más subirán los precios del queroseno y más caro resultará viajar en avión.