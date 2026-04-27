Las acciones de Tubos Reunidos se desploman un 37% ante la posibilidad de una entrada en concurso

Las acciones de Tubos Reunidos se han llegado a desplomar a lo largo de este lunes, en algún momento, casi un 40%, dadas las dificultades que atraviesa la compañía y ante la posibilidad de que pudiera entrar en concurso de acreedores. Sin embargo, a cierre de la jornada la caída ha sido del 36,6%.

La empresa, que cerró el pasado año con unas pérdidas de 118 millones, ha puesto en marcha un plan de viabilidad que contempla, por un lado, la salida de 240 trabajadores —cuyo ERE ha sido impugnado por ELA, UGT, LAB y ESK— y, por otra parte, plantea medidas para reestructurar la deuda y para diversificar su actividad.

La empresa mantiene una deuda de 263,2 millones de euros, principalmente con la SEPI, sin que se haya avanzado el proceso para su reestructuración, lo que, a su vez, complica la posible búsqueda de inversores.

Por ello, la situación es complicada y, aunque fuentes de la empresa no han querido confirmar si se recurrirá al concurso de acreedores, este lunes sus acciones se han desplomado ante los rumores y la posibilidad de que finalmente se produzca.

A lo largo de este lunes, la cotización de Tubos Reunidos se ha ido desplomando y ha llegado a bajar, en algún momento, casi un 40%. Una caída que finalmente ha sido del 36,6%, de modo que las acciones de la empresa del Ibex 35 tienen un precio de 0,14 euros.