Santander ve un potencial del 40% en Indra con un precio objetivo de 67 euros

Banco Santander ha elevado su precio objetivo sobre Indra hasta los 67 euros por acción, desde los 57 euros anteriores, lo que supone un ajuste al alza del 18% y un potencial cercano al 41% desde los precios actuales. Así, la entidad ha reiterado su recomendación de compra apoyándose en una mejora estructural de sus estimaciones y en el mayor protagonismo del negocio de Defensa.

"Continuamos pensando que Indra se va a beneficiar claramente del incremento de la inversión en Defensa, lo que se podría ver en los nuevos programas de modernización (PEM) que podrían anunciarse en las próximas semanas o meses. Además, hay otros vientos de cola en otros negocios que deberían apoyar nuestra tesis de inversión", explican desde el banco.

De este modo, desde el Santander revisan su precio objetivo en base a tres factores clave: los resultados del año 2025, la mejora de las estimaciones de beneficio y la inclusión de los posibles nuevos Programas de Modernización de la Defensa Española (PEMs) aún no adjudicados.

Santander asume un volumen potencial de 56.760 millones de euros en PEMs entre 2027 y 2033, que podría traducirse en más de 14.000 millones de euros en ingresos para Indra a largo plazo, reforzando la visibilidad del crecimiento del grupo. De cara a la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, prevista para el 30 de abril, el banco espera un crecimiento total de ingresos del 18%, impulsado por Defensa y Movilidad, junto con una mejora significativa de márgenes, hasta un 9,2% en EBIT, pese a tratarse del trimestre estacionalmente más débil del año.

En este contexto, Defensa seguiría liderando la evolución de ingresos, con un crecimiento interanual estimado superior al 20% en el primer trimestre de 2026, incluso sin tener en cuenta el impacto de las recientes integraciones.