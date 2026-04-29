¿Hasta cuándo durarán los descuentos de Repsol con Waylet?

Repsol ha anunciado la prórroga hasta el próximo 31 de mayo incluido de sus descuentos en combustibles para clientes particulares que utilicen su aplicación 'Waylet' como medio de pago, una medida que busca mitigar el impacto de la subida de precios derivada de la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Según ha detallado la compañía, los usuarios podrán seguir acumulando ahorros de "hasta 40 céntimos de euro por litro" de combustible en las más de 3.300 estaciones de servicio que Repsol tiene en España.

Así, según han explicado desde Repsol, esta bonificación se aplicará en función de las energías que los clientes tengan contratadas.

De esta manera, la energética prolonga las medidas de apoyo lanzadas el pasado 18 de marzo con el objetivo de "mitigar los efectos del contexto actual sobre la economía doméstica".

Asimismo, esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía de adaptar su oferta a la "coyuntura del mercado" a través de sus 'Planes Energías', que integran soluciones de combustible, electricidad, calefacción, solar y movilidad eléctrica en una "oferta multienergética única" en España.

Según han indicado, la multinacional busca facilitar la gestión del gasto mediante un ecosistema que permite a los clientes contar con un "único proveedor" capaz de cubrir "todas sus necesidades de energía". En este sentido, Repsol ya fue la primera compañía en activar iniciativas similares en España en 2022 tras la invasión de Ucrania.

Actualmente, 'Waylet' supera los 10 millones de usuarios y funciona como una herramienta que permite el pago de repostajes, puntos de recarga eléctrica y parquímetros, así como la realización de compras en una selección de marcas colaboradoras.