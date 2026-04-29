Iberdrola eleva su beneficio ajustado y mejora sus previsiones para 2026

Iberdrola cerró el primer trimestre del año con una evolución marcada por el impulso de su negocio regulado y el crecimiento de sus resultados ajustados, en un contexto en el que la compañía ha reforzado su estrategia internacional centrada en redes y renovables. Concretamente, el beneficio neto ajustado alcanzó los 1.865 millones de euros.

De este modo, el beneficio neto ajustado registrado el año pasado representa un incremento del 11,4% respecto a los 1.674,4 millones registrados en el primer trimestre del año anterior, excluyendo efectos derivados de operaciones como la venta de activos en México. En este sentido, la compañía ha revisado al alza sus expectativas y prevé que el beneficio neto ajustado crezca más de un 8% en 2026, sin tener en cuenta plusvalías por rotación de activos.

Así, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que estos resultados reflejan "los efectos positivos de nuestra estrategia centrada en los negocios regulados en países con calificación A, especialmente Estados Unidos y Reino Unido". Al respecto, ha destacado, el aumento de la base de activos regulados y la capacidad de generación permiten a la compañía mejorar su previsión de beneficios de cara a los próximos ejercicios.

En este contexto, la energética obtuvo un beneficio neto de 1.711 millones de euros en el primer trimestre, un 14,6% menos que en el mismo periodo del año pasado. Del mismo modo, los ingresos del grupo también retrocedieron ligeramente, hasta situarse en el entorno de los 12.000 millones de euros, un 4,5% menos en términos interanuales. Sin embargo, el comportamiento operativo también refleja ese doble escenario. El Ebitda se situó en algo más de 4.067 millones de euros, con una caída cercana al 10%. Sin embargo, en su versión ajustada, el grupo logra esquivar el retroceso y anota un leve crecimiento del 2,4%, apoyado fundamentalmente en el negocio de redes.

Con todo, la deuda neta ajustada de Iberdrola se sitúa en 50.300 millones de euros, tras operaciones como la venta de su negocio en México a Cox y la adquisición de participaciones minoritarias de Neoenergia en Brasil. Por su parte, la compañía cuenta con una liquidez de 21.400 millones de euros, lo que le permite mantener capacidad para acometer nuevas inversiones y afrontar sus compromisos financieros.

Por otra parte, cabe destacar que Iberdrola celebrará el próximo 29 de mayo su junta general de accionistas, a la que llega con la acción en máximos históricos y una capitalización bursátil cercana a los 135.000 millones de euros. Además, la compañía también ha alcanzado un récord de dividendo de 0,68 euros por acción, en línea con su política de retribución al accionista.

En cuanto a la inversión, el grupo mantiene el ritmo. Solo en el primer trimestre destinó cerca de 2.700 millones de euros, superando los 14.500 millones en los últimos doce meses. Más de la mitad de ese esfuerzo inversor se concentra en Reino Unido y Estados Unidos, con especial foco en redes, donde sigue ampliando su base de activos. En este sentido, identifica nuevas oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo vinculadas a la electrificación de la economía y el desarrollo de la inteligencia artificial, que incrementarán la demanda de infraestructuras energéticas.

Inversión en redes

Durante el primer trimestre, Iberdrola realizó inversiones brutas por valor de 2.699 millones de euros, ligeramente por debajo de los 2.720 millones del mismo periodo del año anterior. Precisamente, estas inversiones se concentraron de forma mayoritaria en los negocios de redes y energías renovables, que representaron el 94% del total. De este modo, en el conjunto de los últimos doce meses, la inversión asciende a 14.500 millones de euros.

En cualquier caso, lo cierto es que la compañía mantiene su apuesta por el desarrollo de infraestructuras energéticas, con dos tercios de la inversión destinados a redes y más de la mitad concentrada en mercados clave como Reino Unido y Estados Unidos. De hecho, la base de activos regulados de redes ha crecido un 8%, hasta situarse en torno a 53.000 millones de euros, impulsada especialmente por el crecimiento de doble dígito en el mercado británico.

Este segmento vuelve a erigirse en pilar de la compañía, con un incremento del 8,6% en su resultado operativo, hasta superar los 2.040 millones. Detrás de esta evolución están el aumento de los activos regulados, la mejora de tarifas y, especialmente, el impulso del negocio en Reino Unido, donde las inversiones y la integración de nuevos activos han ganado peso.

En cambio, el área de renovables y clientes no ha logrado mantener el ritmo. Su contribución cayó un 3,2%, lastrada por mayores costes en la península ibérica que neutralizaron el buen tono de la producción en Reino Unido y el continente europeo. A ello se suma un efecto comparativo desfavorable en Estados Unidos, donde el año pasado se registraron impactos positivos de carácter puntual.

Clave del crecimiento

El grupo ve en la electrificación de la economía y en el desarrollo de la inteligencia artificial dos grandes vectores de crecimiento. En este último ámbito, ya tiene en marcha unos 300 proyectos y anticipa un aumento de la demanda energética, además de una transformación de sus procesos de negocio.

En paralelo, la compañía descarta que la actual situación geopolítica en Oriente Próximo vaya a tener un impacto relevante en sus cuentas. Según explica, tiene asegurada el 100% de su producción para 2026, más del 80% para 2027 y el 75% para 2028, además de garantizar el 93% de sus compras de equipos estratégicos hasta ese año y mantener una estructura sin dependencia de combustibles fósiles.