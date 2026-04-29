IKEA celebra 30 años de impacto económico y generación de empleo desde su llegada a Badalona en 1996

IKEA celebra el 30º aniversario de su llegada a la España peninsular, desde la apertura de su primera tienda en Badalona en mayo de 1996, a la que se sumaría ese mismo año una segunda, en septiembre, IKEA Alcorcón.

Fueron las primeras tiendas de una red que a día de hoy suma más de 80 puntos de contacto físico con cuatro formatos diferenciados para estar aún más cerca de todos los hogares españoles y de sus necesidades: tiendas tradicionales, tiendas urbanas, espacios de planificación y puntos de recogida de pedidos.

"Llegamos a España con una visión muy sencilla, pero muy poderosa, que sigue guiándonos hoy: crear un mejor día a día en los hogares. En estos 30 años hemos cambiado mucho. Hemos pasado de una sola tienda a estar presentes en decenas de lugares; de unas pocas sillas a casi 10.000 personas trabajando en IKEA; de vender muebles a impulsar proyectos sociales, recuperar naturaleza en el parque nacional de Doñana, generar oportunidades de empleo y llegar a sitios que entonces solo podíamos imaginar. Pero hay algo que no ha cambiado: nuestro compromiso con las personas y con sus necesidades reales", señaló Carl Aaby, CEO de IKEA en España.

"Cada año seguimos sintiendo el cariño de millones de personas, al tiempo que tratamos de contribuir a la economía y al bienestar del país. Para nosotros, mantener los precios bajos no es solo una prioridad comercial: es lo que nos permite conseguir que un mejor hogar esté al alcance de la mayoría y por tanto cumplir con la visión de nuestro fundador Ingvar Kamprad cuando creó la compañía.

Estamos profundamente agradecidos a España por acogernos, por enseñarnos nuevas formas de vivir, por impulsarnos a innovar y, sobre todo, por acompañarnos en esta aventura durante estos 30 años", añadió.

Esta primera tienda ya ofrecía una experiencia integral a los visitantes incluyendo el primer restaurante IKEA en España. Así, no solo se ofrecía diseño democrático en los muebles y accesorios sino también en la comida, con un ADN sueco diferencial. Desde entonces, el concepto ha seguido evolucionando y ahora mismo España cuenta con 27 espacios de restauración, en 6 formatos: el restaurante, el IKEA Café, Bistro, IKEA Deli, Bite y la Tienda de Alimentación Sueca.

El primer hito de la celebración tendrá lugar en IKEA Badalona, con un evento que se celebrará el próximo miércoles 6 de mayo en la propia tienda. La cita contará con una instalación efímera compuesta por seis estaciones que invitan a recorrer la evolución del hogar y la sociedad hasta la actualidad, a través de distintas propuestas y activaciones. Estará disponible para los visitantes durante toda la jornada.

Será un día cargado de recuerdos compartidos, según Joana Serra, colaboradora de IKEA L’Hospitalet, para quien su logro más importante este tiempo ha sido "sentirse parte importante de esta gran familia", cuenta emocionada.

La compañía sueca pone números a su actividad y sus efectos en este tiempo, con un estudio de impacto socioeconómico elaborado por EY. En estos 30 años ha generado 31.300 millones de euros en ventas acumuladas, cifra que impacta directamente en empleo, proveedores, transporte y actividad local.

Ha generado con su actividad 6.480 millones de euros. Al analizar el efecto indirecto, fruto de la actividad de su cadena de suministro, este asciende a 9.958 millones de euros. A estos, hay que sumar un efecto inducido, que se genera cuando todas esas personas vinculadas a IKEA consumen y activan aún más la economía española, de 5.757 millones de euros. El resultado de este impacto muestra que cada euro gastado en IKEA contribuye con 3,42 euros a la economía nacional.

"Se trata de dinero que vuelve a la sociedad del mismo modo que el aportado a través de los impuestos: un total de 12.256 millones de euros en estas tres décadas", destaca. Desde que abrieran por primera vez con unos cientos de empleados hasta las más de 9.700 personas que forman parte del equipo IKEA hoy.

El informe también considera los 9.225 empleos que IKEA facilita de forma indirecta en sus proveedores y los 4.378 empleos inducidos, que surgen del consumo y los gastos que realizan los empleados directos con sus salarios (como en vivienda, alimentación, ocio o transporte). En conjunto, IKEA llega ya a más de 20.000 empleos en España.

Además, el informe señala que la extensión de sus 16 grandes tiendas equivale a 490 piscinas olímpicas. Sus tiendas físicas reciben cada año 50 millones de visitas: equivale a que toda la población de Suecia entrara en una tienda de IKEA en España casi 5 veces.

Online la cifra asciende a 228 millones de visitas: como si cada persona en España entrara en su web más de 4 veces al mes. Solo su división de Food ha recibido 10,8 millones de visitas en el último año. Se estima que el 6% de los bebés nacidos en España fueron concebidos en camas IKEA.

Hasta 71 nacionalidades han pasado por la plantilla de IKEA en España. Se han servido 27.479.904 albóndigas en estos 30 años; más de 8,1 millones solo en los últimos cinco años que, si se apilaran unas encima de otras formarían una torre de 244 kilómetros de altura; más de 1.400 veces la altura de la Sagrada Familia.

"Cada metro cúbico que vende hoy es más limpio que antes: en 2019 cada m³ llevaba 5,25 kg de CO₂; ahora, solo 1,69 kg. Está evitando 3,56 kg de CO₂ por cada metro cúbico vendido. 8 de cada 10 hogares en España tienen al menos un mueble IKEA, todos inspirados en el diseño democrático: bonito, funcional, sostenible, de calidad y, sobre todo, accesible para la mayoría", añade IKEA.

Campaña

IKEA pretende conectar con la sociedad actual también con el lanzamiento de la campaña Viva el poder del hogar, una propuesta que pone el foco en el papel de las personas y sus hogares en los grandes avances sociales de los últimos 30 años.

La propuesta refleja en concreto algunas de las barreras y prejuicios que la sociedad ha desmontado en estas décadas: desde el pensamiento de que personas del mismo sexo no podían casarse, que una mujer sin pareja no debía ser madre, que teletrabajar no era una opción o la idea de que el amor sí tiene edad. "Creencias que la sociedad ha desmontado en este tiempo para montar otras mucho más grandes, como que los colores no entienden de género, que las tareas son compartidas y que el deporte es para todas las personas. Un reflejo de cómo muchas de las transformaciones han partido desde el ámbito más íntimo y familiar: los hogares".

La campaña, que verá la luz oficialmente el lunes 11 de mayo, contará con versiones en 40 y 20 segundos en televisión y otra de 60 segundos en digital, pues también estará presente en redes sociales, exterior y otras plataformas.

Además, durante el mes de mayo, la compañía "en su aspiración por seguir siendo accesible para la mayoría también en este hito especial bajará los precios de 30 productos que se relacionan con cambios sociales y de consumo relevantes en este tiempo, como la popularización del reciclaje, el auge de la alimentación saludable o la incursión del teletrabajo. En concreto, tendrán un 30% de descuento tanto en tiendas físicas como online".