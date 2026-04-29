La industria del pan y la bollería bate récords y supera los 2.000 millones de facturación

La industria española de panadería, bollería y pastelería superó en 2025 por primera vez la barrera de los 2.000 millones de euros de facturación, alcanzando los 2.001,63 millones de euros, con un crecimiento del 3,2% interanual, según los datos presentados por Asemac, la Asociación Española de la Industria de la Panadería, Bollería y Pastelería.

La entidad también destaca que la producción de masas congeladas se situó en 980.876 toneladas, prácticamente en línea con el año anterior. Estos datos reflejan "un sector sólido, que ha logrado mantener su volumen de producción en un contexto exigente y seguir creciendo en valor", según indicó el secretario general de la asociación, Jorge de Saja.

De Saja ha destacado, además, que se trata de "una industria dinámica, que apuesta por la innovación y mantiene un firme compromiso con la calidad, la nutrición y la sostenibilidad", factores que están impulsando una transformación progresiva del modelo panadero tradicional.

Los datos de consumo también apuntan a una evolución positiva del pan en los hogares españoles "con un importante recorrido de crecimiento en los próximos años", que creció un 1,4% en volumen y un 3,2% en valor en el último año móvil, con una penetración cercana al 97%, lo que confirma su papel esencial dentro de la cesta de la compra.

Marta Cortés, directora de Marketing de Europastry, destacó que "el crecimiento del sector responde a un consumidor cada vez más exigente, que busca autenticidad y calidad. En este contexto, la tecnología del frío permite ofrecer panes más frescos en cualquier momento, sin aditivos y con altos estándares de seguridad, adaptándose a las nuevas demandas del mercado".