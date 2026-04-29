Naturgy gana 530 millones en el primer trimestre de 2026, un 4,7% más

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

El grupo destacó que la evolución del periodo se apoyó "en el buen comportamiento de los distintos negocios y en una gestión rigurosa operativa y financiera en un contexto geopolítico y financiero marcado por una gran inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio".

Las ventas de la compañía, primera gasista y tercera eléctrica del país, ascendieron a 5.101 millones de euros entre enero y marzo, lo que representa una disminución del 6,9% respecto al mismo periodo de 2025, que se vieron compensadas con la reducción de los costes de aprovisionamiento, lo que resultó en un mayor margen bruto y un resultado bruto de explotación (Ebitda), con crecimiento en los diferentes negocios, especialmente en las actividades liberalizadas.

Así, el Ebitda de Naturgy creció un 6% en este primer trimestre de 2026, hasta situarse en 1.362 millones de euros. Las Redes lograron un crecimiento del Ebitda respaldado por una mayor remuneración regulada en Distribución Eléctrica España y actualizaciones de tarifa en los mercados latinoamericanos, parcialmente compensados por movimientos adversos de divisas.

Las actividades liberalizadas reportaron un crecimiento en Ebitda del 10,6%, impulsadas por Gestión de la Energía, que se benefició de precios más altos tras el estallido del conflicto iraní a finales de febrero, y de una gestión proactiva del riesgo.

Por su parte, la Generación Térmica en España también aportó crecimiento, apoyado por el aumento de producción de los ciclos combinados de gas en los mercados de servicios auxiliares.

Mientras, la Generación Renovable se benefició de una mayor capacidad instalada en España, así como de una mayor producción hidráulica y eólica durante el trimestre y la Comercialización en España ofreció resultados estables, con mejores márgenes de gas que compensaron los mayores costes por servicios auxiliares en electricidad. Asimismo, el impacto negativo por tipo de cambio ascendió a 38 millones de euros en el periodo.

En Distribución de Gas, México y Brasil se beneficiaron de revisiones de tarifa y de la recuperación de desvíos de años anteriores, respectivamente, mientras que España, Chile y Argentina registraron pequeñas caídas en comparación con hace un año. Mientras, la Distribución Eléctrica mejoró en las tres geografías donde opera Naturgy –España, Panamá y Argentina–.

Sitúa su deuda en los 12.151 millones

La deuda neta al cierre del primer trimestre se situó en 12.151 millones de euros, frente a los 12.317 millones de euros a cierre de 2025, respaldada por una sólida generación de caja. La ratio anualizada de deuda neta sobre Ebitda de los últimos doce meses es de 2,2 veces, un nivel inferior al del sector, proporcionando al grupo una notable flexibilidad financiera y capacidad para acelerar su crecimiento.

El presidente ejecutivo del grupo, Francisco Reynés, consideró que Naturgy "sigue demostrando la solidez de su modelo de negocio y su capacidad de ejecución".

"Los resultados de la compañía son el resultado del trabajo de un equipo comprometido y demuestran su resiliencia en un contexto geopolítico y de mercado muy exigente, marcado por la incertidumbre, la inestable y la volatilidad de los precios. Mantenemos la disciplina en la asignación de capital, una posición financiera sólida y el foco en garantizar un suministro competitivo a todos nuestros clientes", dijo.

Asimismo, la compañía continuó avanzando en su compromiso de reforzar la liquidez de sus acciones y el 'free float' supera el 32% tras los últimos movimientos accionariales, alcanzando un máximo histórico, con un volumen medio diario negociado en el primer trimestre de casi 4,4 millones de acciones, que multiplica por seis el registrado en el mismo periodo del año anterior.

Como resultado de todo ello, el grupo destacó que en las últimas semanas seis firmas de análisis (JP Morgan, Goldman Sachs, Caixabank BPI, RBC, GVC Gaesco y Renta 4) han actualizado el precio objetivo de la acción por encima de los 30 euros. Este nivel de precio añade un potencial recorrido al alza de la cotización y el precio objetivo medio del consenso de analistas ha aumentado un 11% en los últimos doce meses.

"Papel clave" a través de su parque de ciclos combinados de gas

A nivel operativo, la compañía señaló que juega actualmente "un papel clave en el sistema energético español" a través de sus 17 centrales de ciclo combinado de gas y el aseguramiento del suministro gracias a su infraestructura crítica, Medgaz, y sus contratos de suministro a largo plazo con Argelia.

"Las centrales de ciclo combinado han asumido un rol estratégico en el sistema eléctrico ya que contribuyen a dar soporte al operador del sistema en los trabajos de control de voltaje, responder ante contingencias y favorecer una progresiva penetración de energías renovables. Naturgy cuenta con un parque de instalaciones en perfecto estado que reciben cada año importantes inversiones por parte del grupo", añadió al respecto.