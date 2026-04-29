Restalia impulsa el consumo de cerveza un 15% en marzo y consolida su crecimiento en el primer trimestre de 2026

Restalia consolida su evolución positiva en el inicio de 2026 apoyada en el aumento del consumo de cerveza, que ha registrado un crecimiento del 15% en marzo por local, reforzando su peso dentro del negocio. Asimismo, el consumo de refrescos ha mostrado un comportamiento especialmente destacado, alcanzando un crecimiento récord del 32,5%.

Este comportamiento ha contribuido a un cierre del primer trimestre con un crecimiento de las ventas del 3% en el acumulado en España, impulsado por el dinamismo del mes de marzo, en el que las ventas han aumentado un 6,5%, consolidando la tendencia positiva en el arranque del ejercicio.

La compañía indicó que el avance del consumo de cerveza responde tanto al incremento del tráfico en los establecimientos como a la fortaleza de las propuestas de valor de sus marcas, especialmente en momentos vinculados al ocio y al consumo compartido. En paralelo, el área logística ha acompañado esta evolución, con un crecimiento del 12,6% en marzo y del 1% en el acumulado del primer trimestre, reforzando la eficiencia operativa de la compañía.

"El crecimiento del consumo de cerveza pone de manifiesto la fortaleza de nuestras marcas y su capacidad para seguir siendo relevantes en momentos clave de consumo. Esta evolución está contribuyendo de forma significativa al buen desempeño del negocio en el inicio del año", ha señalado José María Capitán, fundador de Restalia.

En paralelo a esta evolución positiva del negocio, Restalia ha reforzado su expansión durante el primer trimestre de 2026 con la apertura de nuevas unidades de algunas de sus marcas más icónicas, 100 Montaditos y Cervecería La Sureña.

Estas aperturas forman parte del plan de crecimiento trazado por la compañía para 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo su presencia tanto a nivel nacional como internacional. En concreto, las nuevas unidades de negocio se han ubicado principalmente en el mercado ibérico, en ciudades como Málaga, Sevilla y Madrid, así como en Beja (Portugal).

Entre ellas destacan las aperturas de 100 Montaditos en el CC La Cañada (Málaga), en el CC Príncipe Pío (Madrid), así como la reapertura de Cervecería La Sureña en el Edificio Cristina (Sevilla). En Portugal, las nuevas unidades de negocio se sitúan en el Campo de Tenis Ibo da Silva (Beja), que dan como resultado una apertura de 100 Montaditos y otra de Cervecería La Sureña.

Con este impulso, Restalia avanza en su hoja de ruta para 2026, en la que prevé alcanzar las 100 nuevas unidades de negocio, reforzando su presencia en mercados clave como España y Portugal y avanzando en su expansión internacional, especialmente en Estados Unidos.

Explicó que este crecimiento estará impulsado por su modelo de franquicia, la capacidad de adaptación de sus enseñas y una estrategia centrada en la innovación y la optimización de formatos, en el marco de su plan estratégico 2025-2030. Además, este plan de expansión contribuirá a la generación de empleo y al impulso del ecosistema de franquicia en los mercados en los que opera la compañía.