Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60% más gracias a la plusvalía de Polonia

El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

Según se desprende del informe trimestral de resultados que ha publicado este miércoles el banco, la entidad ha registrado un impacto positivo de 1.895 millones de euros por la venta de Santander Bank Polska. Si se excluye ese impacto, el resultado de las operaciones continuadas fue de 3.779 millones de euros, un 12,3% por encima que un año antes.

"Nuestra diversificación geográfica y de balance, junto con una gestión disciplinada del riesgo, siguen siendo fortalezas clave en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, lo que nos permite ofrecer un crecimiento rentable y sólido", ha afirmado la presidenta del banco, Ana Botín.

Los ingresos totales del banco (margen bruto) entre enero y marzo fueron de 15.140 millones de euros, un 3,8% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 11.019 millones, un 3,7% más, mientras que las comisiones netas avanzaron un 4,9%, hasta los 3.357 millones de euros.

El impacto del resultado de las operaciones financieras (ROF) y el tipo de cambio fue positivo en 651 millones de euros en la línea de ingresos, un 2,5% menos, mientras que el extraordinario del resultado de entidades por método de participación fue de 313 millones, casi el doble.

Los costes de personal en el trimestre se redujeron un 0,9%, hasta los 3.379 millones, mientras que el resto de gastos de administración alcanzó los 1.923 millones, un 5,8% menos. Asimismo, el banco decidió contabilizar 828 millones en amortizaciones (+0,7%) y destinar 765 millones de euros a provisiones, un 67,8% más. El impacto del deterioro de activos financieros fue de 3.198 millones, un 3,9% más.

Por segmentos de negocio, la división de banca minorista obtuvo un beneficio de 2.009 millones de euros, un 9,2% más, con un alza del 1,7% en los ingresos, hasta 8.284 millones de euros. La división de Openbank contabilizó una facturación de 3.260 millones, un 0,8% más, mientras que los beneficios se contrajeron a 290 millones, un 41% menos.

El negocio de banca de inversión obtuvo unos beneficios de 889 millones de euros (+14,9%), al tiempo que su margen bruto se elevó a 2.384 millones, un 13,2% más, mientras que la división de gestión patrimonial y seguros se situó en 493 millones de euros de beneficios, un 9,6% más, con unos ingresos de 1.000 millones (+3,3%). El negocio de pagos multiplicó por cinco sus beneficios, hasta 20 millones, facturando 383 millones, un 20,8% más.

El banco también ha informado de que Santander España cerró el trimestre con unos beneficios de 1.286 millones de euros, un 12,1% más que en el mismo periodo de 2025.

Los ingresos totales en el país avanzaron un 1,5%, hasta los 3.153 millones, gracias a que el margen de intereses se expandió un 4,6%, hasta los 1.860 millones de euros. En cambio, los costes totales se contrajeron un 3%, hasta los 1.080 millones de euros.

El balance del banco por su negocio en España se expandió un 9% respecto al crédito a la clientela, con 276.949 millones de euros, y un 4,8% en relación a los depósitos, alcanzando los 360.402 millones de euros. Los recursos de clientes colocados en fondos de inversión se elevaron un 14,1%, hasta los 110.429 millones.

RENTABILIDAD Y BALANCE.

A cierre de marzo, Banco Santander contabilizó un retorno sobre capital del 17,3%, lo que supone un alza de 1,5 puntos porcentuales en comparación con un año antes. Sin contar el impacto de Polonia, el alza fue de seis décimas, hasta el 15,2%.

Por otro lado, el banco registró una ratio de capital CET1 en su variante 'phased in', del 14,4% al cierre de marzo, lo que supone una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente a un año antes. La ratio de capital total mejoró en 1,7 puntos, hasta el 18,9%.

Excluyendo el impacto de Polonia, el banco llegó a marzo con 6.589 oficinas, lo que supone una reducción de 1.034 locales en un año. El número de trabajadores también se redujo en 11.260 personas, hasta 185.243 empleados.

A 31 de marzo de 2026, el banco contabilizaba activos en su balance valorados en 1,856 billones de euros, lo que supone un alza del 0,6% frente a un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela subieron un 0,6%, hasta situarse en 1,07 billones de euros.

Del total de crédito, Banco Santander registró un total de préstamos de dudoso recobro por valor de 35.893 millones, un 5% más que un año antes. De esta forma, la tasa de mora se elevó en dos puntos básicos, hasta el 3%.

Por otro lado, el pasivo se elevó en un 0,5%, hasta 1,744 billones de euros, con los depósitos de clientes situados en 1,059 billones de euros, un 2,1% menos.

Además de los depósitos, fuera de balance el banco mantenía 267.439 millones de euros de clientes en fondos de inversión, un 13% más, mientras que el patrimonio colocado en fondos de pensiones era de 15.692 millones, un 2,1% más. Santander también administraba patrimonio por valor de 52.427 millones, un 15,6% más.